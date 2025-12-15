Berisha: Dumani po e mbyll për faqe të zezë! Çështja kundër meje, një histori mashtrimi dhe falsifikimi deri në qiell

Berisha: Çështja ndaj meje është një mashtrim i ndërtuar dhe një goditje ndaj pluralizmit
Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar ashpër ndaj hetimeve dhe akuzave që lidhen me pasurinë e tij, duke i cilësuar ato si një histori mashtrimi dhe falsifikimi të ndërtuar, sipas tij, nga fillimi deri në fund.
Gjatë një deklarate publike që citon noa.al, Berisha u shpreh se procesi po mbyllet “me faqe të zezë”, duke akuzuar drejtuesit e hetimit për manipulim faktesh dhe ndryshim versionesh sipas interesit politik. Ai theksoi se ka prova të plota për çdo pretendim dhe garantoi para publikut se pasuria e tij nuk është ndërtuar në mënyrë të paligjshme.
Berisha deklaroi se me rrogën e shtetit është e pamundur të përfitohen disa apartamente pa kredi, duke shtuar se gjatë gjithë karrierës së tij ka arritur të blejë vetëm 40 metra katrorë ndërtim, ndërsa çdo pretendim tjetër i konsideron të pavërtetë.
Ai hodhi poshtë akuzat për përfitime familjare, duke thënë se fillimisht është pretenduar se ka marrë vendime për të favorizuar të afërm, ndërsa më pas narrativa ka ndryshuar në “përfitime nga vendimet”, pa prova konkrete.
Ish-kryeministri solli si argument faktin se ndaj tij është kryer një proces i plotë verifikimi, nga të cilin, sipas tij, rezulton se pasuria e familjes përfshin vetëm një apartament më të madh se ai i periudhës së diktaturës dhe rreth 100 mijë euro kursime për më shumë se pesë dekada punë.
Ai kritikoi edhe përfshirjen e shpenzimeve familjare private, si pushime apo fatura mjekësore të paguara nga fëmijët, duke i cilësuar ato si interpretime absurde.
Berisha akuzoi gjithashtu drejtues dhe ish-zyrtarë të drejtësisë për përdorim politik të procesit, duke thënë se synimi final është dëmtimi i pluralizmit politik, veçanërisht në një vit zgjedhor. Sipas tij, kjo betejë nuk ka të bëjë me interesa personale, por me mbrojtjen e demokracisë dhe konkurrencës politike në vend.
Ai e mbylli deklaratën duke theksuar se do të vazhdojë përballjen publike dhe ligjore, duke këmbëngulur se e vërteta, sipas tij, është në anën e tij. /noa.al
