Edi Rama shfaqet si artist në Frieze dhe Art Basel, veprat e tij shiten dhe hapin debat

Edi Rama në panairet e mëdha, me reagime: Kryeministri i Shqipërisë si artist në Frieze dhe Art Basel
Me vepra që lëvizin mes vizatimit, pikturës dhe skulpturës, Edi Rama u shfaq këtë vit në Frieze London dhe Art Basel Paris jo si politikan, por si artist pamor — një prani që shkaktoi diskutime në botën e artit bashkëkohor
Një nga emrat më të papritur që vizitorët e Frieze London dhe Art Basel Paris hasën këtë vit nuk i përkiste ndonjë ylli të ri të artit pamor, por një kryeministri në detyrë. Fjala është për Edi Ramën, kryeministër i Shqipërisë, i cili u paraqit në dy panairet më të rëndësishme të artit bashkëkohor me vepra nga rrugëtimi i tij i gjatë – megjithëse më pak i njohur për publikun e gjerë – artistik.
Sipas një reportazhi të The Art Newspaper që citon noa.al, Rama, i diplomuar në Akademinë e Arteve të Bukura të Tiranës dhe artist aktiv në Paris përpara se të kalonte në politikë në fund të viteve 1990, vazhdon të krijojë paralelisht me karrierën e tij politike. Ai ka ekspozuar në Centre Pompidou dhe ka marrë pjesë dy herë në Bienalen e Venecias, ndërsa vetë ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se vizatimi funksionon për të si një mënyrë mbijetese gjatë mbledhjeve qeveritare tepër të lodhshme.
Më 9 tetor, galeria Société nga Berlini njoftoi përfshirjen e tij në portofolin e saj. Pak ditë më vonë, ajo i kushtoi një mur të tërë në Frieze London rreth 25 vizatimeve shumëngjyrëshe me stilolaps dhe vaj, si edhe dy skulptura bronzi të pikturuara mbi baza qeramike. Në Art Basel Paris u prezantua një përzgjedhje më e vogël veprash.
Julia Ballantyne-Way, partnere e Société, deklaroi për The Art Newspaper se rreth gjysma e vizatimeve u shitën, ndërsa janë në zhvillim bisedime për të gjitha skulpturat. Siç theksoi ajo, shumë vizitorë nuk kishin asnjë dijeni për identitetin artistik të Ramës dhe shprehën habi, por edhe interes të madh.
Reagime
Prania e kryeministrit të Shqipërisë në hartën ndërkombëtare të artit pamor nuk kalon, megjithatë, pa reagime. Kritikë të tij, si artisti Armando Lulaj, flasin për një strategji komunikimi që synon zbukurimin e imazhit të tij, në një periudhë kur rrugëtimi i tij politik vazhdon të errësohet nga çështje korrupsioni të viteve të mëparshme.
Galeria i hedh poshtë këto pretendime, duke këmbëngulur se aktiviteti artistik i Ramës i paraprin karrierës së tij politike.
Veprat e tij u prezantuan së fundmi edhe në Art Basel Miami Beach, ndërsa është planifikuar një ekspozitë personale në Berlin në pranverë, në kuadër të Gallery Weekend Berlin. /noa.al
