Interpol Tirana ekstradon kosovarin

KUKËS- Një 24- vjeçar është shpallur në kërkim nga autoritet e Kosovës e më pas është arrestuar nga shërbimet e Komisariatit të Policisë në Kukës. S.Ç. , banues në fshatin Borje ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata Themelore e Prizrenit i kishte caktuar masën e sigurisë me arrest në burg. 24-vjeçari pritet të ekstradohet nga Interpol Tirana për vepren penale "Vjedhje e rëndë".
Njoftim i policisë:
“Në vijim të punës për lokalizimin, kapjen dhe ndalimin e shtetasve të shpallur në kërkim, shërbimet e Komisariatit të Policisë Kukës, në bashkëpunim me Sektorin e Forcës Operacionale Kukës, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, lokalizuan, kapën dhe arrestuan me qëllim ekstradimin në Kosovë, shtetasin: S. Ç., 24 vjeç, banues në fshatin Borje. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar, pasi Gjykata Themelore e Prizrenit i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Vjedhja e rëndë”. Interpol Tirana, në bashkëpunim me homologët në Kosovë, do të kryejë procedurat për ekstradimin e 24-vjeçarit”/
