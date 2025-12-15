Po vjen ‘Djalli vishet me Prada 2’, aktori tregon: Si është të punosh me Meryl Streep

Justin Theroux flet për bashkëpunimin me Meryl Streep në filmin “Djalli vesh Prada 2”
Justin Theroux ka ndarë së fundmi përvojën e tij nga bashkëpunimi me Meryl Streep në vazhdimin e shumëpritur të filmit “Djalli vishet me Prada 2”. Aktori e përshkroi punën me ikonën e kinemasë si një përvojë jashtëzakonisht mbresëlënëse dhe profesionale.
Si është të punosh përkrah Meryl Streep?
Theroux, i njohur për rolet e tij në filma si “Mulholland Drive” dhe “American Psycho”, i është bashkuar kastit të “Djalli vesh Prada 2” dhe ka realizuar tashmë skena së bashku me Meryl Streep. Kjo e bën atë një nga personat më të përshtatshëm për të treguar se çfarë do të thotë të ndash sheshin e xhirimit me një legjendë të Hollivudit.
Në një intervistë për revistën People, gjatë premierës së sezonit të dytë të serialit “Fallout” në Los Anxhelos më 8 dhjetor, aktori u shpreh se Meryl Streep është një profesioniste e jashtëzakonshme dhe shumë e përkushtuar ndaj punës së saj.
“Një përvojë vërtet emocionuese”
“Zoti im… mendoj se ajo ishte nervoze që do të punonte me mua”, tha Theroux me humor, përpara se të shtonte: “Jo, ishte fantastike”.
Ai theksoi se, edhe pse në fillim ndihej i tensionuar, shumë shpejt e kuptoi se po bashkëpunonte thjesht me një aktore të nivelit më të lartë. “Është e qartë që ajo është një profesioniste serioze. Përvoja e punës me të ishte vërtet emocionuese dhe shumë frymëzuese”, u shpreh aktori.
—
Xhirime në Itali dhe ribashkim me kastin e njohur
Më herët gjatë këtij viti, Justin Theroux publikoi në Instagram disa fotografi nga udhëtimi i tij në Itali, ku po zhvilloheshin xhirimet e filmit. Në këtë udhëtim ai shoqërohej nga bashkëshortja e tij, Nicole Brydon Bloom.
Në disa prej fotove shfaqen edhe emra të njohur të kastit, si Stanley Tucci, Anne Hathaway, B.J. Novak, Simone Ashley dhe Emily Blunt, duke konfirmuar rikthimin e një ekipi të fuqishëm aktorësh.
—
Çfarë do të sjellë “Djalli vesh Prada 2”?
Filmi i ri do të fokusohet te Miranda Priestly, kryeredaktorja ikonike e revistës Runway, e interpretuar nga Meryl Streep, e cila përpiqet të mbijetojë profesionalisht në një realitet të ri ku shtypi tradicional po humbet ndikimin e tij.
Në qendër të konfliktit do të jetë përballja e saj me Emily Charlton (Emily Blunt), ish-asistentja e saj, e cila tani është një figurë e fuqishme në një grup luksoz – pikërisht aty ku Miranda ka nevojë për mbështetje.
Filmi i parë, i bazuar në librin me të njëjtin titull të Lauren Weisberger, tregonte historinë e Andrea Sachs, e cila përpiqej të gjente veten në botën e gazetarisë, duke u përballur me dilema të forta mes karrierës dhe jetës personale.
Kur pritet premiera?
“Djalli vesh Prada 2” pritet të shfaqet në kinematë botërore në muajin maj të vitit të ardhshëm, duke rikthyer një nga historitë më ikonike të modës dhe kinemasë moderne. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd