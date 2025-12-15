Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Humb jetën në banesë boksieri që goditi mjekun në spital
Transmetuar më 15-12-2025, 10:02

15 Dhjetor 2025, 08:31 Greqi

Një zhvillim i papritur është shënuar pas incidentit të ndodhur të premten në mbrëmje në Spitalin Aigio, ku një pacient 44-vjeçar ishte përfshirë në një përplasje fizike me një mjek ortoped në Departamentin e Urgjencës.

Sipas mediave greke, 44-vjeçari u gjet i pajetë pasditen e së dielës në banesën e tij. Të afërmit njoftuan shërbimet emergjente, ndërsa ambulanca e EKAB-it e transportoi drejt spitalit, ku mjekët konstatuan vdekjen.

Rrethanat e ndarjes nga jeta mbeten të paqarta dhe autoritetet kanë nisur procedurat për sqarimin e shkaqeve të sakta. Hetimet janë në vijim, ndërsa priten rezultatet e ekzaminimeve mjekoligjore.

Ngjarja vjen dy ditë pas incidentit në spital, ku mjeku ortoped kishte denoncuar se ishte sulmuar gjatë orarit të punës nga pacienti, i cili më pas ishte larguar nga ambientet spitalore.

Autoritetet greke po trajtojnë të dyja rastet në mënyrë të veçantë, ndërsa theksojnë se çdo përfundim do të bëhet publik vetëm pas përfundimit të hetimeve zyrtare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

