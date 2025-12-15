Përmbytje ‘apokaliptike’ në Marok! Shënohen 21 viktima dhe 32 persona të plagosur, rrugë dhe shtëpi të bllokuara (VIDEO)

MAROK- Të paktën 21 persona kanë humbur jetën në bregdetin Atlantik të Marokut, për shkak të përmbytjeve të menjëhershme, numri më i madh i viktimave në vend në dekadën e fundit. Provinca homonime e Safit, rreth 300 kilometra në jug të kryeqytetit Rabat, u godit nga shira shumë të rrëmbyeshëm dhe brenda një ore u shkaktuan përmbytje të mëdha.
Më parë, u fol për 32 persona të plagosur që u dërguan në një spital në qytet, ku ndodhet një port i madh. Shumica e tyre u lejuan të largoheshin pasi morën kujdesin dhe trajtimin e nevojshëm. Disa video tregojnë vende gjysmë të zhytur nën ujë dhe anëtarë të forcës së mbrojtjes civile që ndërhyjnë, duke përdorur varka, për të shpëtuar banorët.
Sipas mediave të hauja më shumë se 70 shtëpi dhe dyqane u përmbytën. Të paktën 70 shtëpi dhe dyqane në qytetin e vjetër u përmbytën, dhjetë makina u rrëmbyen dhe një pjesë e rrjetit rrugor u dëmtua, duke shkaktuar ndërprerje të trafikut në rrugët e qytetit.
Mbrëmë niveli i ujit ishte tërhequr, duke lënë pas masa të mëdha balte në të cilat mund të shiheshin automjete të përmbysura. Banorët shikonin shërbimet e emergjencës dhe forcat e mbrojtjes civile teksa përpiqeshin të nxirrnin objekte të ndryshme gjysmë të zhytura.
Përpjekjet për të gjetur viktimat po vazhdojnë në zonat e prekura nga përmbytja masive. Ndërkohë Shërbimi meteorologjik maroken paralajmëroi të shtunën se priste reshje dëbore në një lartësi prej 1,700 metrash dhe shira të rrëmbyeshëm, ndonjëherë me rrëmbim, në provinca të ndryshme të mbretërisë gjatë fundjavës.
Shirat e rrëmbyeshëm dhe përmbytjet nuk janë të rralla në Marok, megjithëse është goditur nga një thatësirë shumë e rëndë për të shtatin vit radhazi. Në shtator 2024, shirat e rrëmbyeshëm shkaktuan përmbytje në jug dhe juglindje të vendit, duke vrarë 18 persona.
Në nëntor të vitit 2014, më shumë se 30 persona humbën jetën në jug për shkak të shirave të rrëmbyeshëm që shkaktuan daljen e lumenjve nga shtrati në rrëzë të Maleve Atlas. Qindra njerëz kishin humbur jetën në përmbytjet e tmerrshme të vitit 1995 në Luginën Ourika, 30 kilometra në jug të Marrakeshit (qendror).
🚨 At least seven people dead and 20 injured after exceptional flooding left large parts of the city of Safi, Morocco, underwater today. pic.twitter.com/2331YzOhn9
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 14, 2025
