Përplasja e dy makinave shkakton plagosjen e një gruaje në Peshkopi

PESHKOPI- Një aksident rrugor ka ndodhur ditën e sotme në rrugën nacionale Maqellarë–Peshkopi, në vendin e quajtur Melan.
Bëhet me dije se dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën dhe si pasojë një grua ka mbetur e plagosur.
Ngjarja që shihni në foto ka ndodhur sot rreth orës 09:40, në aksin rrugor Maqellarë–Peshkopi, ku janë përplasur dy automjete me drejtues shtetasit Q.Q., 59 vjeç, dhe E.M., 30 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, është lënduar një pasagjere, gruaja e të riut 30 vjeçar, e cila po merr ndihmë mjekësore në spital, jashtë rrezikut për jetën.
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po kryen veprimet hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
Gjithashtu në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe po kryejnë hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. /noa.al
