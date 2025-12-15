Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Zbardhet ngjarja e rëndë në Shkodër pas operacionit policor “Traces”
Transmetuar më 15-12-2025, 08:29

Komisariati i Policisë Shkodër ka finalizuar operacionin policor të koduar “Traces”, duke zbardhur djegien e qëllimshme të dy automjeteve në lagjen “Iliria”.

Si rezultat i veprimeve të thelluara hetimore, specialistët për Hetimin e Krimeve kanë identifikuar dhe arrestuar shtetasin K. M., 19 vjeç, banues në Shkodër, i dyshuar si autor i djegies së dy automjeteve në pronësi të shtetasve Z. K. dhe A. D.

Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 09.12.2025.

Gjithashtu, ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për një 16-vjeçar, i dyshuar si bashkëpunëtor në djegien e automjeteve.

Në vijim të operacionit, gjatë kontrollit në banesën e 19-vjeçarit, shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar, në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri mitraloz i lehtë, municion luftarak, një sasi lënde narkotike kanabis, si dhe veshjet e përdorura gjatë vendosjes së zjarrit.

Policia bën me dije se po vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të kësaj ngjarjeje, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme. /noa.al

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...