Zbardhet ngjarja e rëndë në Shkodër pas operacionit policor “Traces”

Komisariati i Policisë Shkodër ka finalizuar operacionin policor të koduar “Traces”, duke zbardhur djegien e qëllimshme të dy automjeteve në lagjen “Iliria”.
Si rezultat i veprimeve të thelluara hetimore, specialistët për Hetimin e Krimeve kanë identifikuar dhe arrestuar shtetasin K. M., 19 vjeç, banues në Shkodër, i dyshuar si autor i djegies së dy automjeteve në pronësi të shtetasve Z. K. dhe A. D.
Ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të datës 09.12.2025.
Gjithashtu, ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për një 16-vjeçar, i dyshuar si bashkëpunëtor në djegien e automjeteve.
Në vijim të operacionit, gjatë kontrollit në banesën e 19-vjeçarit, shërbimet e Policisë kanë gjetur dhe sekuestruar, në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri mitraloz i lehtë, municion luftarak, një sasi lënde narkotike kanabis, si dhe veshjet e përdorura gjatë vendosjes së zjarrit.
Policia bën me dije se po vijon puna për dokumentimin e plotë ligjor të kësaj ngjarjeje, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme. /noa.al
