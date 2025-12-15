Fox: Sot fati është në anën e tyre: këto janë 3 shenjat e ditës (15 dhjetor)

Ndërsa disa shenja duhet të ecin me kujdes, sot yjet favorizojnë qartësinë, iniciativën dhe përmirësimin e situatave personale.
Hëna dhe planetët kryesorë krijojnë kushte të mira për vendime të zgjuara, takime pozitive dhe ndjesinë se gjërat po lëvizin në drejtimin e duhur.
Paolo Fox sugjeron se sot Peshqit karakterizohen nga intuitë, qartësi dhe mundësi konkrete. Akrepi – ide fituese dhe avantazh personal. Ndërsa Shigjetari – energji, vendime dhe zhvillime pozitive. I shohim tani më në detaj:
1️⃣ PESHQIT
Dita më e fortë dhe më premtuese e horoskopit
Peshqit janë shenja më e favorizuar sot. Hëna ndodhet në shenjën tënde dhe shumë planetë janë në aspekt të mirë, duke sjellë intuitë të fortë, qartësi dhe mundësi konkrete. Pas pasigurive të ditëve të para të muajit, tani ndihesh më i sigurt dhe më i mbështetur nga rrethanat.
Në punë: ide të mira, përgjigje pozitive, ndjesi përparimi
Në dashuri: afrime, ndjeshmëri dhe komunikim i hapur
Në jetën personale: energji e mirë dhe optimizëm
Pse je me fat sot: sepse yjet të ndihmojnë të shohësh qartë dhe të veprosh në momentin e duhur. Çdo hap i bërë sot ka potencial afatgjatë.
—
2️⃣ AKREPI
Ide të forta dhe avantazh ndaj të tjerëve
Akrepi përfiton nga prania e Diellit dhe Mërkurit në shenjë. Mendja është e kthjellët, fjalët janë të sakta dhe zgjedhjet janë të menduara mirë. Sot ke një epërsi të qartë, sidomos në çështje që kërkojnë strategji, bindje dhe vendimmarrje.
Në punë: ide fituese, iniciativa të suksesshme
Në dashuri: mundësi takimesh interesante ose flirt
Në marrëdhënie: ndikim pozitiv mbi të tjerët
Pse je me fat sot: sepse di çfarë do dhe di si ta arrish. Sot të tjerët të dëgjojnë dhe të marrin seriozisht.
—
3️⃣ SHIGJETARI
Veprim, vendime dhe rikthim i energjisë
Marsi hyn në shenjën tënde dhe sjell forcë, guxim dhe reagime konkrete. Pas një periudhe pritjeje, sot fillon të shohësh përgjigje dhe lëvizje reale. Hëna e favorshme e bën ditën aktive dhe të dobishme, sidomos për çështje personale dhe sentimentale.
Në punë: iniciativa që japin rezultat
Në dashuri: ndjenja që rizgjohen, afrime spontane
Në plane personale: vendime të qarta
Pse je me fat sot: sepse energjia kthehet dhe gjërat nisin të lëvizin. Sot është ditë veprimi, jo pritjeje. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
