Sot yjet nuk falin: këto janë 3 shenjat më pa fat të së hënës 15 dhjetor sipas Fox

Jo çdo ditë është e lehtë për të gjithë. Sot disa shenja përballen me lodhje, tension emocional dhe vonesa, kryesisht për shkak të ndikimeve të Marsit dhe Hënës.
Kjo nuk do të thotë humbje apo probleme të mëdha, por nevojë për kujdes, qetësi dhe shmangie vendimesh impulsive.
Sot, Ujori shfaq nervozizëm dhe tension mendor. Gaforrja – lodhje fizike dhe emocionale. Demi – stërmundim dhe ngarkesë psikologjike. Ja më në detaje çfarë sugjeron Fox:
1️⃣ UJORI
Dita më nervoze e listës
Ujori sot ndjen një presion të brendshëm të fortë. Ke shumë ide, plane dhe dëshirë për ndryshim, por realiteti nuk ecën me ritmin që ti kërkon. Hëna nervoze sjell irritim, mungesë durimi dhe ndjesinë se je i kufizuar ose i detyruar nga rrethana që nuk i kontrollon dot.
Në punë: vonesa, keqkuptime ose mungesë përgjigjesh
Në marrëdhënie: rrezik për reagime të ftohta ose distancuese
Emocionalisht: ndihesh i mbingarkuar dhe i paqartë
Këshilla e ditës: mos merr vendime të rëndësishme sot. Shty diskutimet delikate dhe fokusohu vetëm te gjërat bazë. Nesër situata fillon të përmirësohet.
—
2️⃣ GAFORRJA
E lodhur, e ndjeshme dhe pa energji
Marsi në kundërshti e bën Gaforren më të dobët fizikisht dhe emocionalisht. Nuk është ditë për veprime të mëdha apo për të kënaqur të tjerët. Sidomos të lindurit në fund të qershorit mund të ndiejnë lodhje, mungesë motivimi ose bezdi fizike.
Në punë: ndihesh i shpërqendruar dhe pa përqendrim
Në familje: ke nevojë për qetësi, jo për debate
Fizikisht: trupi kërkon pushim
Këshilla e ditës: dëgjo veten. Sot është më mirë të ruash energjitë sesa të përpiqesh të bësh gjithçka. Jepi vetes hapësirë dhe qetësi.
—
3️⃣ DEMI
I fortë, por i lodhur dhe i rënduar
Demi nuk është në krizë, por sot ndjen peshën e përgjegjësive. Hëna përballë sjell lodhje, nervozizëm të lehtë dhe ndjesinë se po mbyll diçka pa e shijuar plotësisht rezultatin. Është një ditë më shumë reflektimi sesa veprimi.
Në punë: mbyllje projektesh që kanë kërkuar shumë energji
Emocionalisht: ndihesh i shteruar
Në marrëdhënie: ke nevojë për mirëkuptim, jo për kërkesa
Këshilla e ditës: mos e detyro veten të japësh më shumë sesa ke. Pushimi sot është investim për ditët në vijim. /noa.al
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
