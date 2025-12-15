Horoskopi javor i Paolo Fox, nga 15 deri më 21 dhjetor 2025

Lexo horoskopin javor të përgatitur nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë të rezervojnë yjet:
Pasqyra astrologjike për javën nga 15 deri më 21 dhjetor 2025 për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
DASHURI
Situata kërkon nga ti një disponueshmëri më të madhe. Ditët më të mira të kësaj jave janë ato të mesjavës, por nuk përjashtohet një debat i vogël që duhet mbajtur nën kontroll në fundjavë, kur mund të mos jetë aq e lehtë të ruash qetësinë. Pas një periudhe ku i ke dhënë shumë hapësirë çështjeve të punës, do të ishte e udhës të pajtohesh ose të përmirësosh raportin me një person të rëndësishëm për ty.
PUNË
Lëre veten të udhëhiqesh nga mençuria, sidomos ditën e 21 dhjetorit, e cila mund të sjellë më shumë tension nga sa duhet. Strategjia më e mirë është të menaxhosh jetën me kujdes, sepse risitë rrezikojnë të jenë edhe të tepruara. Nëse punon si i punësuar ose në zyrë, vlerëso mundësinë e një ndryshimi: fol me eprorin dhe shpreh pakënaqësitë e tua, por ki parasysh se para pranverës do të jetë e vështirë të arrihen ndryshime reale. Mbaj gjithmonë vëmendje të veçantë ndaj çështjeve ekonomike.
MIRËQENIE
Ditët më interesante janë ato nga e mërkura deri të premten. Mund të organizosh një moment intim me një person që e ke për zemër, një çast të vogël kënaqësie, duke marrë parasysh se Hëna do të jetë në favor të shenjës sate. Ndërsa nga e shtuna deri të dielën do të nevojitet më shumë kujdes.
—
Demi
DASHURI
Është momenti për të ndezur një pasion të paharrueshëm: ringjall dashurinë nëse jeton prej kohësh një lidhje, ose fillo diçka të re. Nëse dashuria nuk ka ardhur ende, është vetëm sepse ti këtë periudhë je tërhequr në një cep. Ky është momenti i duhur edhe për të zgjedhur mes dy historive, ose për të qëndruar vetëm, por këtë herë me vetëdije dhe pa trauma. Ditët më të mira për dashurinë janë ato të fundjavës.
PUNË
Shpenzime të vazhdueshme: ja pse në punë kërkon garanci. Mund të lindë edhe një diskutim për këtë mes të hënës dhe të martës. Ata që kanë një karrierë të gjatë pas vetes mund të mendojnë për një hap të madh, ndoshta drejt një kompanie më të madhe. Në çdo rast, për disa po vijnë role të reja, vendimtare.
MIRËQENIE
Po kalon një fazë më të mirë se në të kaluarën, por duhet të përpiqesh të mos e lësh stresin të të pushtojë. Shumë gjëra që i ke lënë pas dore dhe që tani duhet t’i përballosh njëkohësisht, mund të gjenerojnë një formë ankthi të tepruar.
—
Binjakët
DASHURI
Dëshira për një dashuri të përjetshme të shoqëron. Nëse je duke jetuar tashmë një lidhje të qetë, ky është momenti ideal për të projektuar diçka të rëndësishme. Ditët në vijim të ftojnë të kapërcesh çdo hezitim dhe të lësh veten më lirshëm. Përjeto aventurat e reja me lehtësi, pa e ngarkuar mendjen: së shpejti mund të lindë një lidhje e veçantë, mes lojës dhe miqësisë, por me një sensualitet të lehtë që do të të bëjë të buzëqeshësh. Muaji nisi keq, por tani mund të rikuperohet, me përjashtim të ditëve rreth datës 18, të cilat janë më të tensionuara.
PUNË
Sfida është të bësh atë hap cilësor që prej vitesh po e kërkon, megjithëse muaji nisi me një ngarkesë të fortë. Qielli është bujar: je i adaptueshëm dhe elastik si kurrë më parë, aq sa mund të përfitosh maksimalisht nga çdo rast. Mundohu të ndërtosh një projekt racional për të ardhmen. Jo vetëm që je dhe do të jesh energjik dhe i kthjellët, por edhe më guximtar dhe më sipërmarrës… dhe kjo padyshim ndihmon.
MIRËQENIE
Do të ndihesh shumë i lodhur. Veçanërisht me Hënën përballë mes të enjtes dhe të premtes, lexohet një shqetësim ose gjithsesi një tension i lehtë në ajër. Fundjava premton më mirë.
—
Gaforrja
DASHURI
Periudhë kalimtare drejt një faze që angazhon zemrën dhe mendjen, por që gjithsesi mund të jetë vendimtare, edhe nëse ka ende çështje të vjetra të pazgjidhura me ish-partnerë. Nëse është e nevojshme, ndrysho qëndrim. Nëse një raport bëhet i padurueshëm, mos hezito ta rishikosh. Shiko rreth e rrotull, sepse nuk përjashtohet që kjo situatë, megjithëse e butë, të të çojë drejt një përqafimi më bindës. Mund të nisesh drejt brigjeve të reja.
PUNË
Pjesa e dytë e muajit do të sjellë kundërshti planetare. Është shumë e vështirë që kjo periudhë të kalojë pa ndonjë tronditje. Ndoshta je pikërisht ti ai që dëshiron të mbyllë situata që nuk kanë më kuptim. Mendo edhe për të ardhmen dhe përpiqu të ruash qetësinë në ditët e fundjavës. Vlerëso nëse të leverdis “të hedhësh peshqirin” apo të shtysh një përballje. Do të rikuperosh në një të ardhme shumë të afërt.
MIRËQENIE
Me shumë gjasë do të dëshirosh të qëndrosh vetëm, dhe do të ishte mirë edhe të shmangësh stresin e tepërt. Sapo të kesh mundësi, përpiqu të bësh diçka krijuese: prej shumë kohësh mendon vetëm për punën dhe ankthin që ajo të shkakton.
—
Luani
DASHURI
Mundu ta menaxhosh me qetësi këtë periudhë kaq intriguese, sepse do ta mbyllësh dhjetorin me shumë pikë në favorin tënd. Venusi pozitiv të rikthen në lojë. Je në një fazë të mirë për njohje të reja. Një lajm i papritur ose një qëndrim i partnerit mund të të bezdisë me të drejtë rreth datës 18; lëre të kalojë dhe lejo që gjërat të qetësohen. Takime të këndshme për beqarët që vendosin të vihen në lojë.
PUNË
E rëndësishme është të tregohesh gjithmonë i qetë, të mos i dorëzohesh nervozizmit dhe padurimit. Tani po flitet sërish për ty. Ndoshta duhet të vazhdosh disa punë që nuk të pëlqejnë më, por do të kesh mundësi t’i ndryshosh me kalimin e kohës; kjo vlen edhe për studimet. Çdo gjë në kohën e vet: kemi thënë se gjërat që po zhvillohen, edhe pse ngadalë, gjatë kësaj periudhe do të marrin hov. Sukses dhe miratim.
MIRËQENIE
Mos merr shumë angazhime dhe, nëse është e mundur, shty situatat që kërkojnë përqendrim të tepërt. Pjesa qendrore e javës është në favorin tënd. Veçanërisht dita e premte do të jetë ndër më të mirat e javës edhe për humorin.
—
Virgjëresha
DASHURI
Nga data 15 fillon të ndihet një ajër i ri. Tensionet në punë kanë qenë të shumta dhe ndoshta janë shkarkuar pikërisht në dashuri. Mos e humb durimin në ditë si 17 dhe 18, kur për shkak të disa situatave të njëkohshme do të kesh dëshirë të shpërthesh ndaj të gjithëve përreth. Parashikohet një fund muaji më i mirë dhe një rikuperim psikofizik.
PUNË
Dikush që të ka borxh sqarime do të bëhet i gjallë. Nëse në fillim të dhjetorit nuk kishte përgjigje, tani zëra nga ambienti flasin për një rikthim tëndin në lojë shumë shpejt. Një zhvillim i qartë pozitiv i gjithë situatës do të nisë që nga janari, duke hapur një gjendje qetësie që ndihmon edhe studentët të përgatiten më mirë për vitin 2026.
MIRËQENIE
Rikuperim fizik, sidomos kur Hëna të jetë aktive gjatë fundjavës. Për pjesën tjetër, askush nuk mund të të ndalë. Përkundrazi, vërehet një përmirësim i performancës dhe vitalitetit. Nëse dëshiron të nisësh kura pastruese ose estetike, ke dritë jeshile.
—
Peshorja
DASHURI
Deri në fund të muajit, do të duhet të kuptosh nëse një person është vërtet në anën tënde apo jo. Kujdes në marrëdhëniet familjare, sepse disa ndërlikime mund të të mundojnë mendërisht. Ke dëshirë ta shkarkosh nervozizmin te të tjerët, por më mirë bëje këtë në palestër ose në ajër të pastër. Kur të kapin “pesë minutat”, largoju njerëzve që të nervozojnë, kështu do të shmangësh debate të panevojshme mes së shtunës dhe së dielës.
PUNË
Kujdes të mos vihesh kundër një personi që ka peshë. Nëse sheh që gjërat nuk funksionojnë, është më mirë të largohesh dhe ta rifillosh diskutimin më vonë. Mund të të kushtojë në aspektin e krenarisë, por do t’ia vlejë. Kujdes edhe nga spekulimet, sepse fundjava nuk këshillon veprime të tilla.
MIRËQENIE
Emocionaliteti yt mund të të luajë lojëra të këqija, sidomos të shtunën dhe të dielën. Disa rregulla të lojës kanë ndryshuar, por është e vështirë të përshtatesh menjëherë me to.
—
Akrepi
DASHURI
Ditët e kësaj jave nuk janë aspak të këqija. Marrëdhëniet e vjetra dhe historitë e reja, përfshirë edhe lidhjet në çift, mund të përfitojnë vetëm. Kush ka kaluar një ndarje tani mund të mendojë të rifillojë jetën nga e para; mjafton të largojë drojën (ose kujdesin e tepruar) që shpesh e bllokon.
PUNË
Mund të realizosh sukses edhe në bashkëpunim me të tjerët, por nëse ndonjë bashkëpunim përfundon, mos u shqetëso shumë: do të thotë që e ka mbyllur ciklin e vet. Kjo periudhë të lejon të bësh pak a shumë atë që dëshiron. Nëse ke ndërmend të mbyllësh një raport profesional, mos u frikëso: këmbëngulja dhe dëshira për të kapërcyer edhe dallimet e mendimit do të bëjnë pjesën tjetër. Prej disa javësh ka pasur ndryshime në jetën tënde profesionale dhe kjo javë hap një periudhë risish.
MIRËQENIE
Është e këshillueshme të shmangësh çdo lloj problemi. Me shumë gjasë nuk do të kesh as dëshirë të debatosh, edhe pse zakonisht i mbron idetë me vendosmëri. Nëse është e mundur, jepi vetes një moment relaksi, sepse që nga fillimi i muajit ke pasur përballje me situata të bezdisshme.
—
Shigjetari
DASHURI
Venusi në shenjë të fton të lësh veten pas pasionit, në emër të një lirie që për ty nuk ka çmim. Me fjalë të tjera, nëse prej muajsh po jeton një krizë, është e mundur që brenda pak javësh të arrish madje të mbyllësh ose të largosh nga jeta një person që të ka bërë të vuash. Nëse, përkundrazi, jeton një lidhje të vlefshme, ke dritë jeshile: ditët mes 17 dhe 19 do të shohin Diellin, Hënën, Venusin dhe Mërkurin në shenjën tënde, askush nuk mund të të ndalë… me një qiell të tillë!
PUNË
Në këtë moment është e rëndësishme të pranosh gjithçka, sepse e ardhmja ushqen perspektiva të rëndësishme. Nuk duhet të dekurajohesh nga konkurrenca, sepse në fund të fundit, edhe pse e orientuar, ajo është një shtysë për të ecur përpara. Më 18 mund të marrësh një komunikim të rëndësishëm që lidhet me punën tënde.
MIRËQENIE
Kujdes ndaj shqetësimeve të vogla sezonale. Trajtimet që po kryhen po japin rezultat dhe mund t’u rikthejnë forcë edhe atyre që prej kohësh po luftojnë me probleme kronike shëndetësore.
—
Bricjapi
DASHURI
Do ta vësh në provë personin që do dhe do të kërkosh diçka të rëndësishme, një shenjë konkrete të dashurisë së tij. Mos këmbëngul shumë te dallimet, edhe sepse Venusi do të jetë i favorshëm nga nata e Krishtlindjes. Kohët e fundit ke menduar tepër për punën, por duhet ndryshuar drejtimi. Mundohu të jesh më tolerant, sepse kjo është një javë shumë e rëndësishme për zemrën tënde.
PUNË
Për sa u përket studimeve, provimeve dhe testeve, ditët qendrore të javës janë më të mirat. Edhe pse nuk ke arritur ende kënaqësinë maksimale, askush nuk mund të të ndalë. Mjafton të veprosh në momentet e duhura: këtë javë, për shembull, më 15 ke fushë të lirë. Çoje përpara iniciativën tënde pa frikë, sepse së shpejti do të marrësh përgjigje të rëndësishme.
MIRËQENIE
Nëse duhet të nisësh kura ose terapi, mos prit dhe ndiq këshillat e mjekut. Kjo tregon se gjërat po përmirësohen dhe se po jeton në mënyrë më të qetë. Mund të përfitosh edhe nga një periudhë me mirëqenie më të madhe.
—
Ujori
DASHURI
Falë hyrjes së Hënës në një shenjë mike nga data 18, më në fund do të ndihesh më mirë dhe do të mund t’i përjetosh emocionet dhe ndjenjat me më shumë qetësi. Edhe nëse ka pasur një moment negativ, do të mund të rikuperosh, edhe në lidhje me polemikat e fundit që lidhen me paratë.
PUNË
Çdo lloj risie vlerësohet më shumë nga mesi i javës, kur Hëna mbron shenjën tënde; edhe Venusi është në anën tënde. Ke një aftësi pothuajse kameleonike për t’u përshtatur me ngjarjet, rrethanat dhe jetën e njerëzve. Shfrytëzoje këtë aftësi për të nxjerrë maksimumin nga kjo periudhë shumë e rëndësishme për të mbjellë ide dhe projekte të reja. Disa shqetësime lidhen me familjen, me persona që nuk kanë qenë mirë shëndetësisht.
MIRËQENIE
Shënohet një rikuperim edhe në aspektin fizik, pas një periudhe të vështirë për shkak të angazhimeve të shumta dhe një fillimi dhjetori shumë të ngarkuar.
—
Peshqit
DASHURI
Periudhë e aftë të ndezë pasione dhe dashuri që mund të zgjasin në kohë. Nuk mungojnë kënaqësitë dhe stimujt e rinj në këtë fazë evolucioni të madh. Është e vështirë t’i rezistosh presionit të planetëve që shtyjnë drejt dashurisë pa rezerva. Kjo mund të tregojë një rikuperim për ata që janë në krizë, por edhe një vendim të madh për ata që janë në çift prej kohësh dhe dëshirojnë ta zyrtarizojnë lidhjen.
PUNË
Ata që kanë një punë të qëndrueshme mund të përjetojnë një tension pozitiv, i cili mund të rezultojë i frytshëm edhe për avancime në karrierë. Në këtë rast nuk duhet të të kapë droja: ia vlen të propozohesh. Vetëm mes të enjtes dhe të premtes ka një rënie të përqendrimit.
MIRËQENIE
Mbetet pak stres, si dhe pamundësia për të ushtruar rregullisht aktivitet fizik, ndoshta për shkak të angazhimeve të shumta në punë. Në disa momente nuk do të kesh energjinë e mjaftueshme për të mbajtur ritmin që dëshiron, por kjo nuk e cenon aspak aftësinë tënde për të arritur sukses, e cila me Jupiterin në aspekt të favorshëm shtrihet edhe në vitin e ardhshëm. /noa.al
