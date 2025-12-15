Juventusi mund Bolognan, afrohet me zonën e Ligës së Kampionëve

ITALI – Juventusi mundi Bolonjën 1-0 në ndeshjen e fundit të javës së 15-të të Serie A, duke u ngjitur mbi ta në vendin e pestë në tabelë dhe duke u afruar me vendet që të çojnë në zonën e Champions League. Bardhezinjtë ishin shumë afër golit në pjesën e parë, por nuk ja dolën. Ata më pas e përmirësuan lojën e tyre në pjesën e dytë dhe fituan falë kontributeve të zëvendësuesve.
Cabal zhbllokoi ndeshjen me një gjuajtje me kokë pas një asisti perfekt nga Yildiz. Openda, i cili hyri në fushë në vend të Davidit të çorientuar, luajti gjithashtu një rol vendimtar.
Ekipi i Spallettit e rinis kështu kampionatin duke e lënë pas humbjen ndaj Napolit, ndërsa ekipi i Italianos ka pësuar humbjen e tretë radhazi dhe tani rrezikon të parakalohet nga Como.
