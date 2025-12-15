BE-ja avancon drejt përdorimit të aseteve të ngrira ruse për Ukrainën, miratimi synohet para Krishtlindjeve

Bruksel, 15 dhjetor 2025 Bashkimi Evropian po ecën me vendosmëri drejt miratimit të marrëveshjes për përdorimin e aseteve të ngrira ruse, të cilat pritet të shndërrohen në një kredi financiare për mbështetjen ekonomike dhe ushtarake të Ukrainës. Pavarësisht hezitimit të shprehur nga Italia, krerët e Komisionit Evropian dhe Këshillit Evropian janë të unifikuar për të çuar përpara këtë vendim strategjik, me synimin që miratimi të bëhet deri në Krishtlindje.
Brukseli ka bërë të qartë se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga përdorimi i aseteve të Moskës. Sipas burimeve evropiane, kjo zgjidhje konsiderohet aktualisht e vetmja mënyrë efektive për të garantuar financimin e vazhdueshëm të Kievit, pa rënduar buxhetet kombëtare të vendeve anëtare. Gjermania dhe Franca po e shtyjnë fort këtë linjë, duke argumentuar se çdo vonesë do të interpretohej nga Moska si një shenjë dobësie e Bashkimit Evropian.
Në ditët e fundit është shtuar acarimi diplomatik me Romën, pas rezervave të ngritura nga Italia në një takim të Coreper-it. Ky qëndrim ka shkaktuar pakënaqësi në Paris dhe Berlin, ndërsa pritet të diskutohet edhe në samitin e radhës të vendeve të konsideruara “të gatshme”, ku do të marrë pjesë edhe kryeministrja italiane Giorgia Meloni.
Në total, asetet e ngrira ruse arrijnë në rreth 210 miliardë euro, prej të cilave 185 miliardë mbahen në Belgjikë, ndërsa pjesa tjetër shpërndahet kryesisht mes Gjermanisë dhe Francës. Italia zotëron vetëm rreth 3 miliardë euro. Për të adresuar shqetësimet ligjore, veçanërisht të Belgjikës, po shqyrtohet krijimi i një fondi garancie në bashkëpunim me vendet e G7, me qëllim që shtetet që mbajnë asetet të lirohen nga përgjegjësitë juridike.
Sipas zyrës ligjore të Komisionit Evropian, skema e parashikuar e “kredisë së rindërtimit” lejon miratimin me shumicë të kualifikuar. Kjo do të thotë se edhe nëse disa vende, përfshirë Italinë, Belgjikën, Hungarinë apo Bullgarinë, votojnë kundër, vendimi mund të kalojë. Brenda institucioneve evropiane theksohet se tërheqja nga kjo rrugë është përjashtuar dhe se Bashkimi Evropian synon të japë një sinjal të fortë politik dhe strategjik përballë Rusisë, duke garantuar vazhdimësinë e mbështetjes për Ukrainën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd