Zelenski ofron të heqë dorë nga futja në NATO, por refuzon planin e SHBA për të lëshuar territor

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky, u takua të dielën në Gjermani me negociatorët e Presidentit Trump në atë që u konsiderua si një raund kritik bisedimesh për të rënë dakord mbi një plan për t’i dhënë fund luftës me Rusinë, raporton noa.al duke cituar New York Times.
Ndërsa zoti Trump e shtyn zotin Zelensky të pranojë një marrëveshje, duke thënë se Ukraina po humbet, Zelensky e bëri të qartë se vendi ishte i gatshëm të bënte kompromis për çështje të caktuara.
Ai përsëriti para takimit se Ukraina do të hiqte dorë nga shpresat e saj për t’u bashkuar me NATO-n, të paktën për momentin, për sa kohë që fitonte garanci të forta sigurie nga Shtetet e Bashkuara për të parandaluar pushtimin e përsëritur të Rusisë nëse arrihej një marrëveshje paqeje. Por zoti Zelensky përsëriti gjithashtu se Ukraina nuk donte të lëshonte territorin që tani kontrollon, siç ka sugjeruar administrata Trump.
Z. Zelensky u tha gazetarëve se priste të merrte detaje mbi garancitë e propozuara nga pala amerikane.
Takimi zgjati më shumë se pesë orë dhe do të vazhdojë të hënën, sipas zyrës së zotit Zelensky. Ajo tha se ai do të komentojë mbi rezultatet e takimeve të hënën.
Presidenti ukrainas u takua me Steve Witkoff, të dërguarin special të zotit Trump, dhe Jared Kushner, dhëndrin e zotit Trump. Ata kanë vijuar bisedimet me zyrtarë ukrainas, udhëheqës evropianë dhe Presidentin rus Vladimir Putin gjatë tre javëve të fundit, në përpjekje për t’i dhënë fund luftës së nisur nga pushtimi në shkallë të plotë i Ukrainës nga Rusia në shkurt 2022.
“Sipas mendimit tim, gjëja më e rëndësishme është që plani të jetë sa më i drejtë të jetë e mundur – para së gjithash për Ukrainën, sepse ishte Rusia ajo që e filloi këtë luftë”, u tha zoti Zelensky gazetarëve para takimeve të tij. “Dhe mbi të gjitha, duhet të jetë i zbatueshëm. Plani vërtet nuk duhet të jetë vetëm një copë letër, por një hap kuptimplotë drejt përfundimit të luftës.”
Takimi vjen përpara një jave diplomacie intensive. Të hënën, zoti Zelensky pritet të takohet me udhëheqësit më të lartë evropianë dhe t’i bashkohet Kancelarit Friedrich Merz të Gjermanisë në Forumin e Biznesit Gjermano-Ukrainas.
Më vonë gjatë javës, anëtarët e Bashkimit Evropian pritet të votojnë nëse do të përdorin një pjesë të 210 miliardë eurove asete të ngrira ruse të mbajtura në Evropë, rreth 245 miliardë dollarë, si një kredi për Ukrainën në vitet 2026 dhe 2027.
Ka boshllëqe të mëdha midis planeve të fundit amerikane dhe ukrainase për t’i dhënë fund luftës. Janë të njëjtat boshllëqe që kanë qenë aty gjatë gjithë vitit, duke i lënë Shtetet e Bashkuara dhe Ukrainën larg një kompromisi.
Plani amerikan e shtyn Ukrainën të bjerë dakord të shkëmbejë tokë në Ukrainën lindore për paqe, duke përfshirë tokën që ende kontrollon në rajonin lindor të Donetskut, dhe të heqë dorë nga shpresat e saj për t’u bashkuar me NATO-n, aleancën ushtarake dhe politike që konsiderohet themeli i sigurisë që lidh Evropën dhe Amerikën e Veriut.
Amerikanët duan të krijojnë një "zonë të lirë ekonomike" në atë zonë që do të funksiononte si një lloj zone tampon midis territorit ukrainas dhe zonës së Ukrainës së kontrolluar nga Rusia, tha zoti Zelensky javën e kaluar.
Të mërkurën në mbrëmje, Ukraina i paraqiti Shteteve të Bashkuara versionin e saj të një plani paqeje, i cili nuk do të lëshonte asnjë tokë që aktualisht kontrollon. Gjithashtu, ai hoqi masën amerikane që i ndalonte Ukrainës të bashkohej ndonjëherë me NATO-n. Dhe plani specifikonte se çdo vendim për të hequr dorë nga territori ukrainas do të duhej të hidhej në votim në Ukrainë.
Zelensky u tha gazetarëve të dielën para takimit se ende nuk kishte marrë përgjigje nga përfaqësuesit amerikanë mbi versionin ukrainas. Ai gjithashtu tregoi se Ukraina ishte e hapur për të arritur një armëpushim përgjatë vijës aktuale të frontit.
“Një opsion i drejtë dhe i zbatueshëm është, ‘Ne qëndrojmë aty ku jemi’”, tha z. Zelensky.
Por zoti Zelensky shprehu gjithashtu skepticizëm në lidhje me një “zonë të lirë ekonomike”. Trupat ukrainase do të detyroheshin të tërhiqeshin nga ajo zonë, e cila përfshin qytete të rëndësishme si Kramatorsk dhe Sloviansk. Presidenti ukrainas vuri në dyshim pse trupat ruse nuk do të duhej të tërhiqeshin nga disa zona që mbajnë.
“Pra, kjo është një pyetje që mbetet pa përgjigje për momentin”, tha zoti Zelensky. “Por është jashtëzakonisht e ndjeshme dhe shumë e nxehtë.”
Megjithatë, ai tha gjithashtu se Ukraina nuk po këmbëngulte më për anëtarësimin në NATO, gjë që do të kërkonte që të gjithë anëtarët e NATO-s të mbronin Ukrainën nëse Rusia do të pushtonte në të ardhmen.
Ukraina kishte qenë në rrugën e duhur për anëtarësim përfundimtar në NATO deri në zgjedhjen e zotit Trump, megjithëse disa anëtarë evropianë gjithashtu e kishin kundërshtuar këtë ide. Ndërsa ka pranuar në të kaluarën se anëtarësimi në NATO ishte i pamundur nëse zoti Trump nuk do të binte dakord, Zelensky sot u zgjerua në komentet e tij.
“Kryesisht, që nga fillimi, kushtet e Ukrainës – ose ndoshta më saktë, ambicia jonë – ishte anëtarësimi në NATO”, tha z. Zelensky. “Dhe kjo do të kishte siguruar garanci të vërteta sigurie.”
Të dielën vonë pasdite, zyra e z. Zelensky postoi foto dhe video të tij duke përshëndetur z. Kushner dhe z. Witkoff. "Gëzohem që ju shoh," u tha z. Zelensky atyre, në video. Në foto, z. Zelensky përqafoi z. Witkoff dhe i shtrëngoi dorën, e po ashtu i shtrëngoi dorën z. Kushner, ndërsa ukrainasit u ulën përballë amerikanëve përgjatë një tavoline të gjatë ovale.
Nuk ka ende asnjë tregues se zoti Putin është i gatshëm të bjerë dakord me ndonjë plan për t’i dhënë fund luftës.
Putin thotë se po fiton. Dhe edhe pse bisedimet e paqes kanë përparuar, Rusia ka vazhduar të sulmojë rrjetin elektrik të Ukrainës dhe të përparojë ngadalë përgjatë vijës së frontit në lindje të vendit.
Por zoti Zelensky po përpiqet gjithashtu të ruajë mbështetjen e zotit Trump, i cili ka përmbysur dekada të tëra të politikës së jashtme amerikane ndaj Rusisë dhe Evropës që kur mori detyrën dhe herë pas here ka përsëritur pikat e diskutimit rus, ndërsa është përpjekur t’i japë fund luftës.
Të dielën, zoti Zelensky tha se besonte që Shtetet e Bashkuara mund ta bënin zotin Putin të pranonte një marrëveshje.
“Nëse Shtetet e Bashkuara duan vërtet t’i japin fund kësaj lufte — siç po e demonstrojnë sot në një nivel të lartë — besoj se rusët do të duhet të bëjnë kompromise”, tha ai.
