10 vendet më të mira për të jetuar në vitin 2026

Nga Laura Begley Bloom / Forbes
Po mendoni të shpërnguleni jashtë vendit? Atëherë jeni në vendin e duhur. International Living sapo publikoi një raport të ri që nxjerr në pah vendet më të mira për të jetuar në vitin 2026.
Nëse po kërkoni vendet më të mira për të jetuar, nuk jeni të vetëm. Sipas një sondazhi të ri të International Living, 66% e amerikanëve thonë se kushtet aktuale në SHBA i kanë bërë më të prirur të largohen jashtë vendit, më shpejt sesa kishin planifikuar.
“Motivuesit kryesorë janë rritja e kostos së jetesës, lodhja politike dhe dëshira për një jetë më të thjeshtë, më të shëndetshme dhe më të lidhur me njerëzit,” tha Jennifer Stevens, redaktore ekzekutive e International Living, në një intervistë që citon noa.al. “Shumë kërkojnë gjithashtu më shumë kontroll mbi të ardhmen e tyre, përmes një rezidence të dytë ose një plani rezervë.”
Por pyetja kryesore nuk është nëse duhet të largohesh, por ku duhet të shkosh. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë Indeksi Global i Pensionimit 2026 i International Living. Tashmë në vitin e tij të 35-të, ky raport mbështetet te përvoja e emigrantëve për të renditur destinacionet më të mira në botë për një jetë të përmbushur jashtë vendit, bazuar në gjithçka: nga kostoja e jetesës dhe kujdesi shëndetësor, te klima, vizat dhe lehtësia e integrimit në jetën lokale.
Pavarësisht emrit, Indeksi Global i Pensionimit është bërë po aq i rëndësishëm edhe për amerikanët më të rinj që kërkojnë një ritëm tjetër jete, veçanërisht punëtorët në distancë, punonjësit me orare fleksibël dhe familjet.
“Edhe pse indeksi është menduar fillimisht për pensionistët, kategoritë që vlerësojmë – kujdesi shëndetësor, kostoja e jetesës, infrastruktura, klima dhe vizat – janë po aq të dobishme për të rinjtë që ende punojnë,” shpjegon Stevens.
Një tjetër element që e dallon Indeksin Global të Pensionimit është metodologjia. Raporti nuk mbështetet vetëm në statistika të përgjithshme ose perceptime online. Përkundrazi, ai kombinon të dhënat me raportime reale nga emigrantë që jetojnë në secilin destinacion.
“Indeksi ynë është krijuar për përdorim real,” thotë Stevens. “Ai bazohet në një kombinim statistikash dhe përvojash të jetuara, me kontribut të drejtpërdrejtë nga njerëzit që jetojnë në vendet për të cilat raportojnë. Nuk përdorim të dhëna të mbledhura nga turmat apo komente të gjeneruara nga inteligjenca artificiale.”
Korrespondentët e International Living ofrojnë çmime strehimi bazuar në oferta reale në lagje ku jetojnë emigrantët. Vlerësimi i kujdesit shëndetësor përfshin cilësinë, koston dhe aksesin te specialistët. Pyetësorët për koston e jetesës mbulojnë gjithçka: nga faturat dhe ushqimet, te ngrënia jashtë dhe fluturimet për t’u kthyer në vendlindje. Indeksi vlerëson gjithashtu rrugët për rezidencë, infrastrukturën, klimën dhe një tregues “afiniteti”, që mat sa lehtë ndihen të mirëpritur të ardhurit.
Vendi më i mirë në botë për të jetuar
Cili është vendi më i mirë në botë për të jetuar? Ky vit sjell një surprizë të madhe në krye të listës. Për herë të parë ndonjëherë, Greqia ka zënë vendin e parë në listën e International Living, duke lënë pas destinacione tradicionale evropiane si Portugalia dhe Spanja.
Greqia ka qenë prej kohësh pjesë e ëndrrave me ishujt e saj mahnitës dhe fshatrat e bardhë. Ajo që ka ndryshuar është se tani është edhe një nga vendet më praktike për të ndërtuar një jetë jashtë vendit. Sipas Stevens, Greqia arriti vendin e parë në Indeksin 2026 sepse disa pika të forta u përputhën njëkohësisht: një ekonomi e përmirësuar, kujdes shëndetësor shumë i mirë dhe ende i përballueshëm, mundësi të lehta rezidence dhe një kosto jetese që mbetet më e ulët se në pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore.
“Korrespondentët tanë raportojnë një moment ideal: infrastrukturë moderne dhe stabilitet, pa inflacionin e çmimeve që shihet në qendrat e tjera mesdhetare,” thotë Stevens.
Sipas tyre, emigrantët mund të jetojnë rehat me 2.500 deri në 3.200 dollarë në muaj, përfshirë qiranë. Banesat pranë detit mund të merren me qira nga 600 deri në 1.000 dollarë. Edhe kënaqësitë e përditshme mbeten të arritshme: një darkë për dy persona me verë kushton shpesh më pak se 30 dollarë.
Në aspektin praktik, vendi shkëlqen në fusha që kanë rëndësi për amerikanët. Kujdesi shëndetësor është modern dhe cilësor, me kosto shumë më të ulët se në SHBA, ndërsa ka shumë mjekë që flasin anglisht dhe sektor privat të fortë.
Edhe rezidenca është bërë më e lehtë. Sistemi i vizave të Greqisë është ndër më të aksesueshmit në Evropë. Një Golden Visa e rishikuar përfshin një prag prej 250.000 eurosh për projekte restaurimi dhe konvertimi, si dhe vizën për persona financiarisht të pavarur dhe vizën për nomadë digjitalë.
“Faktori përfundimtar është koha,” thotë Stevens. “Greqia ndodhet në një moment ku cilësia e jetës po rritet më shpejt sesa kostoja e jetesës. Portugalia dhe Spanja e kanë kaluar tashmë kulmin e tyre; Greqia po e përjeton tani. Për këdo që kërkon komoditet dhe vlerë, kjo bën diferencë reale këtë vit.”
Si e la Greqia pas Portugalinë dhe Spanjën
Në vitet e mëparshme, vende si Portugalia dhe Spanja dominonin krye të indeksit. Ato mbeten ende performuese të forta dhe renditen në 10 vendet më të mira për 2026. Por hendeku i përballueshmërisë është zgjeruar.
“Në Portugali dhe Spanjë, kërkesa ndërkombëtare ka ushtruar presion mbi tregun e qirave dhe pasurive të paluajtshme,” shpjegon Stevens. “Në zona të njohura – nga Lisbona dhe Porto deri në Algarve, dhe nga Andaluzia në Costa Blanca – çmimet janë rritur çdo vit.”
Ndryshimet në politika kanë ndikuar gjithashtu. Portugalia i ka dhënë fund Golden Visa-s për banesat dhe ka hequr gradualisht regjimin tatimor për banorët jo të zakonshëm, i cili ishte shumë tërheqës për të huajt. Spanja ofron ende mundësi të mira vizash, por procedurat janë më burokratike dhe shpesh me pragje financiare më të larta se Greqia.
Greqia ka vepruar në drejtim të kundërt, duke sqaruar dhe zgjeruar opsionet e saj. “Ajo ka krijuar rrugë më të qarta dhe fleksibël për rezidencë, përfshirë Golden Visa-n e rishikuar me prag 250.000 euro dhe vizën për persona financiarisht të pavarur,” thotë Stevens. “Këto programe i kanë dhënë Greqisë reputacionin e ‘Portugalisë së re’ për lehtësi dhe vlerë.”
Pse Evropa dominon listën e vitit 2026
Indeksi i këtij viti ka një prani të fortë evropiane. Greqia (nr. 1), Portugalia (nr. 4), Italia (nr. 6), Franca (nr. 7) dhe Spanja (nr. 8) renditen të gjitha në 10 vendet më të mira.
“Rezultati i fortë i Evropës reflekton një kombinim stabiliteti, sigurie dhe vlere në jetën e përditshme,” thotë Stevens. “Kujdes shëndetësor cilësor, qytete të ecshme, shërbime publike të besueshme dhe rrugë të qarta rezidence.”
Megjithatë, ajo thekson se çmimi nuk është gjithmonë faktori vendimtar. “Përballueshmëria është pika e hyrjes, por rrallë është ajo që vendos gjithçka,” shprehet Stevens. Sipas raportimeve të këtij viti, fituan faktorë si akses në shëndetësi, siguria, ndjenja e komunitetit, klima dhe cilësia e përgjithshme e jetës.
“Shumë nga destinacionet më të vlerësuara ofrojnë një ritëm më të ngadaltë jete, lidhje të forta shoqërore dhe një stil jetese të orientuar nga ambienti i jashtëm – elemente që e bëjnë një vend të jetueshëm në afatgjatë,” përfundon ajo.
Të jetosh jashtë vendit me mendje të hapur dhe përgjegjshmëri
Një paralajmërim i rëndësishëm: jo çdo komunitet e mirëpret rritjen e numrit të banorëve të huaj. Në disa vende, vendasit kanë shprehur shqetësime për gentrifikimin dhe ndikimin që kërkesa e emigrantëve ka në tregun e banesave dhe në jetën e përditshme.
International Living i pranon këto tensione dhe i inkurajon lexuesit t’i qasen shpërnguljes me kujdes dhe respekt. Para së gjithash, rekomandohet përpjekja për të mësuar gjuhën vendase. “Sigurisht, shumë njerëz flasin anglisht në mbarë botën, dhe kjo vlen edhe për shumicën e vendeve që International Living rekomandon, por është një shenjë e madhe respekti kur të paktën përpiqesh,” thotë Jennifer Stevens.
Ajo thekson gjithashtu se emigrantët duhet të jenë të vetëdijshëm për mënyrën se si integrohen në komunitet. “Paguni punëtoren e shtëpisë me një pagë të denjë, hani në lokalet lokale, frekuentoni bizneset familjare,” thotë ajo. “Dhe do të shtoja: mos jetoni në zonat më turistike. Gjeni një bazë në një lagje ku kostot janë më të ulëta dhe ku mund të bëheni më lehtë pjesë e strukturës së përditshme të shtëpisë suaj të re.”
Më poshtë gjeni listën e 10 vendeve më të mira për të jetuar në vitin 2026, sipas International Living.
Renditja: 10 vendet më të mira për të jetuar
1. Greqia
Jeta në Greqi është e ngadaltë dhe e qetë, dhe kjo e ka bërë fituesen absolute të këtij viti. Raporti i International Living sjell historinë e Leena Horner, një emigrante që la karrierën mjekësore në Kolorado dhe sot jeton një jetë të qetë në Korfuz.
“Ritmi i jetës këtu është i relaksuar, por aspak i mërzitshëm. Është i qëndrueshëm, komunitar, i balancuar dhe çuditërisht i pasur,” shkruan Horner.
“Kur mendoj për jetën tonë në Boulder – dimrat e gjatë, koston e lartë të jetesës, ritmin e pandërprerë – më duket si një kujtim i largët.”
Shtoni mbi 300 ditë me diell në vit, 227 ishuj të banuar dhe një ndjenjë të fortë komuniteti, dhe bëhet e qartë pse Greqia zuri vendin e parë.
—
2. Panama
Panamaja, fituesja e vitit të kaluar, renditet e dyta. Infrastruktura është e fortë dhe kujdesi shëndetësor është shumë i mirë, veçanërisht në Panama City. Vendi ofron programin e njohur Pensionado, i cili u jep pensionistëve zbritje të mëdha në shërbime shëndetësore, fatura, udhëtime dhe argëtim.
Por ka përfitime për të gjitha moshat. Korrespondentja e International Living, Jess Ramesch, e cila u transferua nga Oregoni në Panama, thekson se vendi ofron shumë alternativa rezidence, nga Friendly Nations Visa deri te planet e reja për punë në distancë për nomadët digjitalë.
—
3. Kosta Rika
Kosta Rika vazhdon të përmbushë premtimin e saj “pura vida”, me xhungla, plazhe, vullkane, pyje plot zogj dhe një kulturë të relaksuar që i jep përparësi mirëqenies.
Sistemi publik i shëndetësisë është i përballueshëm, shërbimet private kanë çmime të arsyeshme dhe shumë emigrantë raportojnë se ndihen më të shëndetshëm dhe më aktivë pas shpërnguljes. Ekzistojnë gjithashtu disa rrugë rezidence për persona me pensione, kursime ose investime.
Korrespondentja Bekah Bottone shkruan: “Jeta ngadalësohet dhe natyra më kujton çdo mëngjes të marr frymë.”
—
4. Portugalia
Portugalia mbetet një nga vendet më tërheqëse të Evropës për emigrantët. Kostot janë rritur në zonat më të kërkuara, gjë që e uli paksa në renditje këtë vit, por ajo vazhdon të dallohet për kujdesin shëndetësor cilësor, qytetet e ecshme dhe vizën D7 për të ardhura pasive.
Raporti përfshin historinë e Kimberly Anne, e cila u zhvendos vetëm në Portugali nga Kalifornia në vitin 2022: “Ajo që më bën përshtypje vazhdimisht është ngrohtësia e njerëzve dhe ndjenja e thellë e sigurisë.”
—
5. Meksika
Sipas International Living, Meksika ka komunitetin më të madh të emigrantëve nga Amerika e Veriut në botë. Kujdesi shëndetësor është cilësor dhe shumë më i lirë se në SHBA, ndërsa shumë emigrantë jetojnë rehat me buxhete modeste, sidomos jashtë zonave turistike.
“Me stil jetese më të shëndetshëm, kulturë të gjallë dhe shëndetësi të përballueshme, Meksika do të jetë gjithmonë një nga vendet më të mira për të jetuar,” shkruan Bel Woodhouse, e cila jeton në Cozumel prej nëntë vitesh.
—
6. Italia
Italia ofron një tërheqje të përjetshme: ushqim, verë, histori dhe ritëm të qetë jete. Ndërsa qytetet e mëdha mund të jenë të shtrenjta, shumë qytete të vogla ofrojnë banesa të përballueshme dhe programe për të tërhequr banorë të rinj.
Korrespondentja Cindy Sheahan shkruan: “Italianët janë miqësorë dhe të gatshëm për të ndihmuar. Të flasësh pak italisht hap dyer – në kuptimin e plotë të fjalës.”
—
7. Franca
Franca është e preferuar për ata që vlerësojnë kuzhinën dhe kulturën. Kujdesi shëndetësor është ndër më të mirët në botë dhe shumë zona rurale ofrojnë kosto më të ulëta se sa pritet.
Korrespondentja Tuula Rampont e përshkruan jetën në Francë si “një ëndërr të bërë realitet”.
—
8. Spanja
Spanja kombinon stilin mesdhetar me infrastrukturë solide dhe shëndetësi të shkëlqyer. Ndërsa zonat turistike janë shtrenjtuar, qytetet e brendshme mbeten të përballueshme.
Cepee Tabibian, e cila u zhvendos nga Teksasi në Spanjë, shkruan: “Kam ndërtuar jetën që kam ëndërruar – më të qetë, më të sigurt dhe më paqësore.”
—
9. Tajlanda
Tajlanda është e njohur për koston shumë të ulët të jetesës, klimën tropikale dhe shërbimet shëndetësore cilësore. Ajo ofron një përzierje të komoditetit modern dhe aventurës së përditshme.
“Jeta këtu është e thjeshtë dhe pa stres të panevojshëm,” shkruan Bart Walters, emigrant prej 25 vitesh.
—
10. Malajzia
Malajzia mbyll listën e 10 vendeve më të mira, duke ofruar infrastrukturë moderne, kosto të ulëta dhe përdorim të gjerë të anglishtes.
Korrespondenti Keith Hockton shkruan: “Ky vend jep më shumë sesa merr. Në një botë që kërkon shumë, ky ekuilibër është i rrallë.”
Foto: Getty Images
