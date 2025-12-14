Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plak maniak në Tiranë, abuzon seksualisht me një 35 vjeçare
Transmetuar më 14-12-2025, 20:15

Një burrë në moshë të thyer është vënë në pranga sot nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë pasi akuzohet se ka përdhunuar një femër e cila duket se nuk kishte asnjë mundësi të mbrohej.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6 thanë se arrestuan shtetasin B. D., 71 vjeç, për veprën penale “Marrëdhenie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për tu mbrojtur”.

Plaku u arrestua pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një 35-vjeçare, pa dëshirën e saj.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.

