Plak maniak në Tiranë, abuzon seksualisht me një 35 vjeçare

Një burrë në moshë të thyer është vënë në pranga sot nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë pasi akuzohet se ka përdhunuar një femër e cila duket se nuk kishte asnjë mundësi të mbrohej.
Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 6 thanë se arrestuan shtetasin B. D., 71 vjeç, për veprën penale “Marrëdhenie seksuale ose homoseksuale me persona të pazotë për tu mbrojtur”.
Plaku u arrestua pasi dyshohet se ka abuzuar seksualisht me një 35-vjeçare, pa dëshirën e saj.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
