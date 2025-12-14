Një punëtor humb jetën nga lartësia e pallatit në Tiranë. Arrestohet administratori i firmës

Tiranë – Një ngjarje e rëndë ka ndodhur paraditen e sotme në zonën e Paskuqan 1, ku gjatë kryerjes së punimeve, rreth orës 10:30, shtetasi Halil Picari, 64 vjeç, punëtor për punime hidraulike, ka rënë nga një lartësi dhe, si pasojë e dëmtimeve të marra, ka humbur jetën.
Pas njoftimit të marrë, specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 5 kanë kryer veprimet e nevojshme hetimore lidhur me rrethanat e ngjarjes.
Rreth orës 18:00, Policia ka arrestuar në flagrancë shtetasin Avni Mekshi, 61 vjeç, administrator i firmës nënkontraktore ku po kryheshin punimet.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
