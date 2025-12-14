Si asnjëherë më parë rishfaqen skenarët për një Luftë të Tretë Botërore! Rusia përmirëson sistemin raketor, godasin Londrën në vetëm 8 minuta

Moskë – Një skenar i ri i mundshëm i përshkallëzimit global është rikthyer në vëmendje, pas planeve të Rusisë për të vendosur dhe përmirësuar sistemin e saj të ri raketor me energji bërthamore “Oreshnik” në territorin e Bjellorusisë.
Sipas pretendimeve, ky sistem do t’i mundësonte Moskës të godiste Londrën brenda vetëm tetë minutash, duke rritur ndjeshëm presionin dhe kërcënimet ndaj vendeve perëndimore.
Autoritetet ruse dhe bjelloruse kanë deklaruar se sistemi i raketave balistike me rreze të mesme veprimi Oreshnik mund të jetë operacional brenda 17 ditëve të ardhshme.
Megjithatë, kreu i shërbimit të inteligjencës së Kievit, Oleg Ivasenko, ka ngritur dyshime mbi këto deklarata, duke sugjeruar se presidenti rus Vladimir Putin mund të jetë duke bërë bllof.
“Rusia dhe Bjellorusia janë duke ndërtuar objekte ushtarake për lëshuesit e raketave, sistemet e mbikëqyrjes dhe rrjetet e komunikimit – të gjitha pjesë përbërëse të sistemit Oreshnik”, ka deklaruar Ivasenko për agjencinë shtetërore ukrainase të lajmeve Ukrinform.
Ai ka shtuar se, pavarësisht këtyre përpjekjeve, “deri më tani, infrastruktura nuk është përfunduar plotësisht”.
Sipas tij, edhe nëse Rusia arrin të instalojë fizikisht një sistem lëshimi raketash në Bjellorusi deri në fund të vitit, ai do të shërbejë vetëm si një strukturë formale ose model demonstrues, në rast se infrastruktura mbështetëse nuk përfundohet në tërësi.
Raporte të mëparshme sugjerojnë se në muajin tetor, Ukraina ka shkatërruar një nga tre komplekset ekzistuese Oreshnik, gjatë një sulmi të madh në poligonin e testimit Kapustin Yar, në jug të Rusisë.
Ndërkohë, burime të inteligjencës besojnë se një bazë ushtarake sekrete është në ndërtim pranë fshatit Pavlovka, në jug të Minskut, me qëllim vendosjen e këtyre armatimeve pranë kufijve të NATO-s. Zona ku po kryhen punimet vlerësohet të ketë një sipërfaqe sa 280 fusha futbolli, duke treguar përmasat e mëdha të projektit.
