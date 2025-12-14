Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Kaos para ndeshjes/ Tifozët e Interit u përplasën me ata të Genoas jashtë stadiumit
Transmetuar më 14-12-2025, 19:11

Tensione dhe përplasje u regjistruan në Xhenova përpara ndeshjes së kampionatit mes Genoas dhe Interit.

Incidentet ndodhën jashtë stadiumit “Luigi Ferraris” (Marassi), ku dy grupe tifozësh u përfshinë në përleshje pranë sektorit të rezervuar për mbështetësit zikaltër.

Situata u përshkallëzua edhe nën tribunat e stadiumit, ndërsa sipas raportimeve të transmetuesit lokal Telenord, gjatë kaosit u hodhën fishekzjarrë dhe bomba tymi. Forcat e rendit ndërhynë menjëherë për të vënë situatën nën kontroll.Si pasojë e incidenteve, pati bllokime të përkohshme të lëvizjes dhe masa të shtuara sigurie në zonën përreth stadiumit, në përpjekje për të garantuar mbarëvajtjen e ndeshjes dhe sigurinë e tifozëve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...