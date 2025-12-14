Kaos para ndeshjes/ Tifozët e Interit u përplasën me ata të Genoas jashtë stadiumit

Tensione dhe përplasje u regjistruan në Xhenova përpara ndeshjes së kampionatit mes Genoas dhe Interit.
Incidentet ndodhën jashtë stadiumit “Luigi Ferraris” (Marassi), ku dy grupe tifozësh u përfshinë në përleshje pranë sektorit të rezervuar për mbështetësit zikaltër.
Situata u përshkallëzua edhe nën tribunat e stadiumit, ndërsa sipas raportimeve të transmetuesit lokal Telenord, gjatë kaosit u hodhën fishekzjarrë dhe bomba tymi. Forcat e rendit ndërhynë menjëherë për të vënë situatën nën kontroll.Si pasojë e incidenteve, pati bllokime të përkohshme të lëvizjes dhe masa të shtuara sigurie në zonën përreth stadiumit, në përpjekje për të garantuar mbarëvajtjen e ndeshjes dhe sigurinë e tifozëve.
Tensione e scontri fuori dal Ferraris prima di #GenoaInter pic.twitter.com/R8AtGjrNPk
— Daniele Vitiello (@DanViti) December 14, 2025
