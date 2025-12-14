Morën peng kosovarin/ Gjykata e Vlorës cakton ‘arrest me burg’ për të dyshuarit

VLORË- Gjykata e Vlorës ka konfirmuar sot masën e sigurisë për tre personat e arrestuar si të dyshuar për pengmarrje. Bëhet me dije se Gjykata ka vendosur "arrest në burg" për Orest Çorapajn dhe Julian Zogajn, si dhe ka lënë në arrest shtëpie Vilson Agajn, pasi u arrestuan më 12 dhjetor të dyshuar si autorë të pengmarrjes së Fisnik Xhakës nga Kosova.
Orest Çorapajn, Julian Zogajn, Vilson Agajn dhe Fisnik Xhaka ishin njohur me njëri tjetrin në një shtet te Bashkimit Europian ku kishin bërë një marrëveshje të paligjshme për trafik droge. Ata dhunuan 39 vjeçarin nga Kosova dhe e morën peng pasi ky i fundit kishte dalë garant që disa persona në Europë të merrnin një sasi droge me vlerë 70 mijë euro me pretendimin se lekët do i paguanin më vonë.
Treshja e dërguan drogën në një vend të BE-së, por personi që e mori nuk u ka kthyer paratë. Ndërkohë alarmin në polici e dha e motra e pengut, ajo kontaktoi interpolin që njoftoi policinë e Vlorës. Fisnik Xhaka mbahej peng në një banesë që ishte e monitoruar tërësisht nga kamerat e sigurisë. Sakaq, tre të dyshuarit pritet të hetohen në vijim për veprën penale të pengmarrjes, ndërsa organet e drejtësisë do të vijojnë procedurat ligjore për zbardhjen e plotë të ngjarjes./
