Kupa Ndërkontinentale, Flamengo gati për finalen me PSG-në!

KATAR – Skuadra braziliane Flamengo u kualifikua dje për në finalen e Kupës Ndërkontinentale 2025, pasi mposhti skuadrën egjiptiane Pyramids (2-0) në Katar, duke u përgatitur për një takim me skuadrën franceze Paris Saint-Germain.
Në Al Rayyan, Léo Pereira (24’) dhe Danilo (52’), shënuan golat për kampionët e sapokurorëzuar brazilianë dhe të Amerikës së Jugut, të dy të asistuar nga uruguajani Giorgian de Arrascaeta, duke eliminuar kampionët afrikanë nga ndeshja vendimtare.
Flamengo do të kërkojë trofeun e tyre të pestë në vitin 2025 të mërkurën, kur do të përballet me kampionët katër herë të Francës dhe kampionët e Evropës, PSG-në, në një finale që do të luhet në Al Rayyan.
Ndryshe nga parizienët, të cilët kanë hyrje të drejtpërdrejtë në finale, kariokasit mposhtën meksikanët e Cruz Azul (2-1), me dy gola nga Arrascaeta në çerekfinale, dhe Piramidat, në gjysmëfinale, me fituesin që pasoi spanjolët e Real Madridit në historinë e garës, e cila zhvillohet në raunde eliminatore midis gjashtë kampionëve kontinentalë.
Kupa Ndërkontinentale miratoi një format të ri në vitin 2024, pasi kishte qenë në fuqi nga viti 1960 deri në vitin 2004, kur mbahej vetëm midis kampionëve evropianë dhe atyre të Amerikës së Jugut.
Midis viteve 2005 dhe 2023, FIFA mblidhte çdo vit mbajtësit e titujve kontinentalë – dhe pothuajse gjithmonë një përfaqësues nga vendi pritës – në Kupën e Botës për Klube, e cila kishte debutuar në vitin 2000 dhe u rinovua në vitin 2025, duke përfshirë 32 ekipe çdo katër vjet.
