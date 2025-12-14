Napoli humbje e hidhur në Udine

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 14-12-2025, 17:58
Napoli pëson disfatë 1-0 ndaj Udineses, në ndeshjen e Serie A. Sfida u vendos nga një gol i Jurgen Ekkelenkamp, i shënuar në minutën e 73-të.
Udine shënoi edhe dy herë të tjera me Davis dhe Zaniolo, por që u anuluan. Ekipi i Contes është në vendin e dytë me 31 pikë. Skuadra e Runjaic është në vendin e 10-të.
