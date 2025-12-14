City fiton thellë në transfertë

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 14-12-2025, 17:57
Manchester City ka triumfuar 0-3 në fushën e Crystal Palace. Pjesa e parë u vendos nga një gol i Haaland në minutën e 41-të. Për të dyfishuar shifrat mendoi Foden, në minutën e 69-të. Haaland thelloi shifrat, pak më vonë.
“Qytetarët” janë në vendin e dytë me 34 pikë dhe në sfidën tjetër presin West Ham. Në takimet e tjera spikat humbja 3-0 e Tottenham ndaj Nottingham.
