Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
City fiton thellë në transfertë
Transmetuar më 14-12-2025, 17:57

Manchester City ka triumfuar 0-3 në fushën e Crystal Palace. Pjesa e parë u vendos nga një gol i Haaland në minutën e 41-të. Për të dyfishuar shifrat mendoi Foden, në minutën e 69-të. Haaland thelloi shifrat, pak më vonë.

“Qytetarët” janë në vendin e dytë me 34 pikë dhe në sfidën tjetër presin West Ham. Në takimet e tjera spikat humbja 3-0 e Tottenham ndaj Nottingham.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...