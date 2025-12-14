Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Einxhel pëson incident serioz duke hapur dhuratat e djalit, përfundon në operacion dhe është në spital
Transmetuar më 14-12-2025, 18:02

Einxhel Shkira ka pësuar një incident serioz duke hapur dhuratat e djalit dhe ka përfunduar në spital ku bëri një operacion dhe tani gjendet atje nën rikuperim.

Banorja e edicionit të parë të Big Brother Albania VIP, aktualisht moderatore, Einxhel Shkira ka reaguar sot pas lajmeve që kanë qarkulluar se kishte pësuar një aksident të rëndë.

Pas postimit të një fotoje nga spitali, lajmet se moderatorja kishte pësuar aksident po qarkullonin gjithandej.

Einxhel ka reaguar me një insta-story duke sqaruar se nuk kishte pësuar asnjë aksident por kishte thyer këmbën teksa hapte dhuratat e të birit në shtëpi.

“Jam si kokrra e mollës pas operacionit të këmbës dhe sapo të rikuperohen do të kthehem në shtëpi të fëmijët e mi”, shkruan Einxhel.

