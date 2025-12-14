Pamjet e kapjes së Marashit pas plaçkitjes së një biznesi në Tiranë

Grabitje e dhunshme në Kamëz: Policia ndalon Marash Aliaj, në kërkim Elton Hunda dhe Genc Logu
Tiranë – Komisariati i Policisë Nr. 6 ka finalizuar operacionin e koduar “Reaction”, duke zbardhur një ngjarje të ndodhur mëngjesin e djeshëm në zonën e njohur si “Kthesa e Kamzës”.
Sipas njoftimit zyrtar, tre shtetas, Marash Aliaj, Elton Hunda dhe Genc Logu, dyshohet se kanë ushtruar dhunë ndaj shitësit të një biznesi (tabachino), duke i marrë një shumë prej 100 000 lekësh të rinj.
Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore, Policia ka bërë të mundur ndalimin e Marash Aliaj, 33 vjeç, ndërsa Elton Hunda, 35 vjeç dhe Genc Logu, 34 vjeç, janë shpallur në kërkim dhe po punohet për kapjen e tyre.
Gjatë ndërhyrjes në rrugën “Sabaudin Gabrani”, Marash Aliaj ka kundërshtuar punonjësit e Policisë.
Burime zyrtare bëjnë me dije se të tre shtetasit rezultojnë me precedentë të mëparshëm penalë në fushën e veprave kundër personit dhe pronës.
Hetimet vijojnë për zbardhjen dhe dokumentimin e rasteve të tjera të mundshme që mund të jenë kryer nga këta shtetas, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme ligjore. /noa.al
