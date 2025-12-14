Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Shpërthen në flakë makina në Tiranë! Video
Transmetuar më 14-12-2025, 16:28

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë, ku një automjet është përfshirë nga flakët.

Mësohet se ngjarja ka ndodhur në dalje të Tiranës, pranë rreth-rotullimit të Saukut teka mjeti është djegur totalisht

Në vendngjarje ndodhen forcat zjarrfikëse që po përpiqen të vënë në kontroll flakët, megjithatë mjeti është shkrumbuar. Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes, apo nëse ka persona të lënduar.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...