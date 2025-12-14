Shpërthen në flakë makina në Tiranë! Video

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 14-12-2025, 16:28
Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Tiranë, ku një automjet është përfshirë nga flakët.
Mësohet se ngjarja ka ndodhur në dalje të Tiranës, pranë rreth-rotullimit të Saukut teka mjeti është djegur totalisht
Në vendngjarje ndodhen forcat zjarrfikëse që po përpiqen të vënë në kontroll flakët, megjithatë mjeti është shkrumbuar. Nuk dihen ende rrethanat e ngjarjes, apo nëse ka persona të lënduar.
