E bujshme: Princi saudit kërkon të blejë Barçën, ofron 10 miliardë euro!

SPANJE – Një ofertë monstruoze prej 10 miliardë eurosh për të blerë Barcelonën.
Thashethemet po qarkullojnë në Spanjë: sipas një gazetari të ChiringuitoTV, Princi i Kurorës i Arabisë Saudite, Mohamed bin Salman, është gati të paraqesë një ofertë të paprecedentë për të blerë klubin Blaugrana.
Barcelona, nga ana e saj, po kalon një nga kohërat më komplekse financiare në historinë e saj të fundit: borxhi total i klubit tejkalon 2.5 miliardë euro. Çdo propozim nga Bin Salman do të përfaqësonte një pikë kthese historike.
10 miliardë eurot e propozuara jo vetëm që do të shërbenin për të rivendosur financat e klubit, por do të lejonin gjithashtu një rigjallërim strukturor të klubit, nga investimi në skuadër deri te modernizimi i infrastrukturës së tij, përfshirë përfundimin e projektit të ri Camp Nou.
Megjithatë, një çështje mbetet. Barcelona nuk është një klub si çdo tjetër: zyrtarisht është në pronësi të aksionarëve të saj, "socios", të cilët do të duhet të shprehin mendimin e tyre për një ndryshim kaq radikal.
Një shitje e mundshme te një investitor i huaj do të nxiste një debat të nxehtë rreth identitetit të klubit, modelit të tij demokratik dhe të ardhmes së motos së tij, "Më shumë se një klub".
