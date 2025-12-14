Bëri histori/ I famshmi John Cena i thotë lamtumirë ringut të WWE-së

SHBA – Në mundje, ekziston një rregull i pashkruar që të gjithë mundësit duhet të humbasin ndeshjen e tyre të daljes në pension. Është drejtësi poetike: kalimi i pishtarit te brezi i ardhshëm.
Të shtunën në mbrëmje, e pamë përsëri. Gunther i dha fund karrierës së John Cena-s në një ndeshje klasike, duke i dërguar një mesazh pjesës tjetër të dhomës së zhveshjes: "Unë jam dhe do të jem një legjendë."
Austriaku ka të drejtë, pasi i dha fund karrierës së Goldberg dhe John Cena në vetëm gjashtë muaj; dy mega-superyje të këtij sporti argëtues, dhe një situate që nuk besojmë se do të përsëritet në vitet e ardhshme.
Ishte koha dhe vendi i duhur; kulmi i një historie që WWE e kishte treguar prej një viti, duke i dhënë fund një karriere 23-vjeçare në të cilën Cena, pavarësisht dëmtimeve dhe mungesave të herëpashershme për shkak të projekteve filmike, kishte arritur të luftonte të paktën një herë në vit. Xhoni nuk donte kurrë të punonte me kohë të pjesshme; ai gjithmonë e dinte këtë.
Dita kur ai mori vendimin për t’u larguar nga ringu do të ishte e përjetshme, dhe kështu ai e përmbushi atë vendim mbrëmë në një Capital One Arena në Uashington, të mbushur plot me tifozë dhe të gjitha llojet e personaliteteve nga sporti, kultura dhe madje edhe politika.
Pavarësisht rezultatit të parashikueshëm, madhështia e Cenës bëri të mundur, në disa momente gjatë ndeshjes, që kampioni 17 herë i botës të dilte fitimtar, gjë që në fund nuk ndodhi. Të luftosh kundër Gunther është si të luftosh një mur me tulla.
WWE kështu e shpengoi humbjen e austriakut në WrestleMania nga duart e Jey Uso, duke i dhënë atij besueshmëri maksimale dhe duke e lënë në një pozicion të shkëlqyer për sfidat e ardhshme. Kush do t’i thotë jo Gunther kur ai dëshiron të garojë për çdo titull që dëshiron pasi të mposhtë mundësin më të madh në historinë e këtij biznesi?
Në një finale emocionuese dhe plot aksion që do ta kishte shkatërruar çdo kundërshtar, të dy luftëtarët u përleshën në kërkim të fitores historike që do të mbahet mend gjithmonë, me Guntherin që në fund siguroi fitoren falë një prej manovrave të tij karakteristike të nënshtrimit, nën të cilën Cena më në fund u dorëzua.
Pas ndeshjes, u zhvillua një seancë plot lot me John Cena në ballë dhe një mori të ftuarish pushtuan zonën përreth ringut, duke filluar me kampionin aktual të WWE (Cody Rhodes) dhe Kampionin Botëror të Peshave të Rënda (CM Punk) të cilët dorëzuan titujt e tyre në shenjë respekti.
Fotografia e fundit e John Cena-s në WWE në ring do të jetë ajo që pamë këtë të shtunë, me ar që i zbukuron supet; disa kilogramë reputacioni dhe respekti që Cena i ka mbajtur me krenari për 23 vitet e fundit.
Tani një kapitull mbyllet dhe një tjetër hapet: ai i një ambasadori të WWE në të gjithë botën, diçka për të cilën Cena ka rrëfyer tashmë se është jashtëzakonisht i emocionuar. Shihemi së shpejti, John. FaleminderitCena!
