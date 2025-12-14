‘Ca trimosha erdhën te Kryeministria, donin të hynin me armë, por i ndali Garda’! BKH reagon pas deklaratës së Ramës

Tiranë – 14 dhjetor 2025 – Kryeministri Edi Rama, duke komentuar rikthimin e zëvendëskryeministres Belinda Balluku në detyrë pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese, rrëfeu në podkastin e tij “Flasim” një episod që, sipas tij, lidhet me sjelljen e punonjësve të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH).
Rama pretendoi se hetues të BKH-së ishin paraqitur në Kryeministri dhe nuk pranonin të dorëzonin armën e shërbimit sipas rregullores së sigurisë, duke shtuar se ka ardhur koha për një reflektim serioz, profesional dhe ndërinstitucional mbi funksionimin e drejtësisë së re.
Pas kësaj deklarate ka reaguar edhe Byroja Kombëtare e Hetimit, e cila sqaroi zyrtarisht situatën.
Sipas BKH-së, më 20 nëntor 2025, tre hetues janë paraqitur në ambientet e Këshillit të Ministrave për ekzekutimin e një vendimi të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë, që parashikonte masën e pezullimit nga detyra ndaj Belinda Ballukut. Në hyrje, ata janë informuar nga Garda e Republikës se nuk lejohet hyrja me armë zjarri në ambientet e brendshme të institucionit.
“Njëri prej hetuesve ka kërkuar sqarim mbi mënyrën dhe vendin e depozitimit të armëve. Pas verifikimit se ambienti ishte i sigurt dhe i monitoruar me kamera, armët janë depozituar dhe veprimet procedurale kanë vijuar normalisht”, thuhet në reagimin e BKH-së.
Byroja thekson se në asnjë moment nuk ka pasur debat apo përplasje mes hetuesve dhe Gardës së Republikës, ndërsa rikujton se e drejta e hetuesve për mbajtjen e armës së zjarrit mbështetet në ligjin nr. 25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore”.
Reagimi i plotë i BKH-së
Në përgjigje të kërkesave dhe interesit të medias lidhur me deklaratën e Kryeministrit të Shqipërisë, z. Edi Rama, Byroja Kombëtare e Hetimit sqaron sa më poshtë:
Më datë 20 nëntor 2025, tre hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH) janë paraqitur në ambientet e Këshillit të Ministrave për ekzekutimin e vendimit të Gjykatës së Posaçme së Shkallës së Parë, nr. 118, datë 19.11.2025, përmes të cilit është vendosur masa e pezullimit nga ushtrimi i detyrës ndaj Zëvendëskryeministres, znj. Belinda Balluku.
Në hyrjen e brendshme të Këshillit të Ministrave, hetuesit janë informuar nga Garda e Republikës se, sipas rregullave në fuqi, nuk lejohet hyrja me armë zjarri në ambientet e brendshme të institucionit. Njëri prej hetuesve ka kërkuar sqarim mbi mënyrën dhe vendin e depozitimit të armëve. Garda e Republikës i ka orientuar që armët të liheshin në dollapët e posaçëm të sigurisë, në hyrje të institucionit.
Pas verifikimit se ambienti i depozitimit ishte i sigurt dhe i monitoruar me kamera, hetuesit kanë depozituar armët dhe kanë vijuar normalisht me kryerjen e veprimeve procedurale.
Theksojmë se në asnjë moment nuk ka pasur debat apo përplasje mes hetuesve të BKH-së dhe Gardës së Republikës.
E drejta e hetuesve të BKH-së për mbajtjen e armës së zjarrit mbështetet te ligji nr. 25/2019 “Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore”, ku neni 31, pika 3, parashikon shprehimisht se oficerët e Policisë Gjyqësore, përfshirë ata të Byrosë Kombëtare të Hetimit, pajisen me armë zjarri sipas legjislacionit në fuqi për përdorimin e tyre.
