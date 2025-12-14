‘E shkuara ime është e mbyllur’, Bes Kallaku flet hapur për divorcin dhe zhgënjimet e jetës

Bes Kallaku është rikthyer në vëmendjen e publikut përmes një rrëfimi të sinqertë gjatë një interviste me Grida Dumën, ku foli për kapitujt e mbyllur të jetës së tij personale, përfshirë edhe ndarjen nga Xhensila Myrtezaj, një temë që vijon të zgjojë interes.
Pa hyrë në detaje intime, aktori theksoi se për të e shkuara është një periudhë e përfunduar dhe se sot është i përqendruar te e tashmja dhe rruga që po ndërton përpara.
“E shkuara ime është e mbyllur. Unë jetoj të sotmen”, u shpreh Kallaku, duke shtuar se nuk e sheh veten si dikë të jashtëzakonshëm, por si një njeri që ka lënë gjurmë pozitive te të tjerët.
Gjatë bisedës, ai foli edhe për zhgënjimet që ka përjetuar nga njerëz të afërt, duke nënvizuar se jo gjithmonë mirësia kthehet në të njëjtën mënyrë. Megjithatë, mesazhi i tij mbeti optimist, duke theksuar se çdo periudhë e vështirë ka një fund.
Sipas tij, forca më e madhe vjen nga familja dhe besimi. Dy fëmijët, prindërit dhe lidhja me Zotin janë shtyllat kryesore që e mbajnë të fortë.
“Zoti është me mua, kush mund të jetë kundër meje?”, u shpreh aktori, duke theksuar se jeta nuk duhet marrë asnjëherë si e mirëqenë.
Rrëfimi i Bes Kallakut perceptohet nga publiku si një reflektim i qetë dhe i pjekur mbi humbjet, zhgënjimet dhe forcën për të vazhduar përpara, pavarësisht gjithçkaje.
