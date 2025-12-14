Kush është Flamuri, dibrani i zhytur në krime që nuk t’i pret mendja

Kush është Flamur Topalli, shqiptari nga Dibra i rikthyer në Angli pas dënimit për një ngjarje të rëndë
Një shtetas shqiptar i dënuar në Mbretërinë e Bashkuar për një ngjarje të rëndë kriminale, pasi u kthye në Shqipëri për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit, është rikthyer sërish ilegalisht në Angli dhe është përfshirë përsëri në veprimtari të paligjshme.
Bëhet fjalë për Flamur Topallin, me origjinë nga Dibra, i cili sipas gazetës britanike The Sun on Sunday, është arrestuar në Londër dhe ndaj tij ka nisur procedura e ekstradimit drejt Shqipërisë.
Topalli ishte dënuar me 16 vite burg për përfshirje në vrasjen e një 25-vjeçari në Angli. Ai u transferua në Shqipëri për të vuajtur dënimin, por në vitin 2020 u lirua me kusht nga Gjykata e Dibrës, në kohën kur i kishin mbetur edhe dy vite burg për të shlyer.
Sipas autoriteteve, Apeli i dha të drejtë Prokurorisë për rikthimin e tij në burg, por vendimi erdhi me vonesë, pasi Topalli ishte larguar tashmë ilegalisht nga Shqipëria dhe ishte futur sërish në Mbretërinë e Bashkuar.
Gjykatës së ekstradimeve Westminster Magistrates Court i është bërë e ditur se Flamur Topalli kërkohet nga drejtësia shqiptare për të përfunduar dënimin e mbetur. Për momentin, procedura e ekstradimit është pezulluar.
Ndërkohë, Flamur Topalli ka dalë përpara Gjykatës së Kurorës në Portsmouth, së bashku me dy shtetas të tjerë shqiptarë, ku ka pranuar akuzat për kultivim kanabisi. Vendimi për masën e dënimit pritet të shpallet në muajin janar.
Ngjarja e rëndë në Hove, East Sussex
Sipas një raportimi të BBC-së në mars 2005, tre shtetas shqiptarë u dënuan me burgim të përjetshëm për një vrasje të cilësuar si “e qëllimshme dhe brutale”.
Ngjarja ndodhi më 1 maj 2004 në Hove, East Sussex. Viktima ishte Altin Molita, 25 vjeç, roje sigurie në një klub nate. Ai u sulmua me thikë jashtë ambienteve të klubit ku punonte, pasi nuk kishte lejuar hyrjen e autorëve.
Altin Molita u godit mbi 20 herë me thikë dhe humbi jetën në vend. Ngjarja ndodhi në Palmeira Square, ku dëshmitarë okularë thanë se e panë viktimën të ndiqej me makinë dhe më pas të sulmohej.
Për këtë ngjarje u dënuan Vionest Dema, i cili pranoi fajësinë dhe u dënua me një minimum prej 17 vjetësh e gjashtë muajsh burg, si dhe vëllai i tij Ermir Dema dhe Flamur Topalli, të cilët u dënuan me nga 16 vite burg secili.
Vëllezërit Dema u arrestuan dy ditë pas ngjarjes, teksa tentonin të largoheshin nga Britania, të fshehur në pjesën e pasme të një kamioni në Dover.
Gjatë shpalljes së vendimit, gjyqtari Justice Bell deklaroi se bëhej fjalë për një akt ekstrem dhune, të kryer në një zonë të populluar, duke vënë në rrezik edhe qytetarë të pafajshëm.
Gangsteri i dërguar në Shqipëri pas vrasjes së një personi drejtonte një fabrikë kanabisi në Mbretërinë e Bashkuar
Një gangster i dëbuar në Shqipëri pas një vrasjeje me thikë është rikthyer fshehurazi në Britani për të drejtuar një fermë të madhe kanabisi.
Emigranti ilegal Flamur Topalli u dënua me burg në vitin 2005 për vrasjen e një roje sigurie në Hove, West Sussex.
Ai ishte dërguar në Shqipëri për të vuajtur çerekun e fundit të një dënimi prej 16 vitesh burg.
Topalli, 53 vjeç, u lirua në vitin 2020 dhe më pas hyri sërish ilegalisht në Britani.
Ai u arrestua në tetor, pasi policia zbuloi 200 bimë kanabisi në Portsmouth.
Topalli pranoi akuzën për furnizim me lëndë narkotike, ndërsa shpallja e dënimit pritet në muajin janar.
