“Jam e dashuruar me Arnoldin, po bashkëjetojmë…”, Katerina e “Për’puthen” shtatzënë?

Katerina Goga, konkurrente e “Për’puthen” ishte e ftuar këtë të shtunë në “S’e Luan Topi” në Top Channel, ku foli për marrëdhënien me Arnoldin dhe planet për t’u bërë prindër. Katerina pohoi se është e dashuruar me Aronldin dhe se do të donte që të kishte një fëmijë më të. Pas kësaj, ajo u surprizua nga Arnoldi me praninë e tij në emision.
Pjesë nga bashkëbisedimi:
Si po shkon marrëdhënia është dashuri e vërtetë?
Katerina: Unë nuk them gënjeshtra dhe as aktroj. Po! Jam e dashuruar me Arnoldin.
Po ai me ty?
Katerina: Është, por… ka një mënyrë tjetër ai, që nuk e tregon shumë. Është më i tërhequr dhe nuk e jep veten. Më pëlqejnë gjërat e vështira. Mami e ka takuar Arnoldin, më ka thënë ‘Katerina ky është në shijet e tua’. Edhe babit do t’i pëlqente besoj, kanë ngjashmëri.
Kjo marrëdhënie është konsoliduar. Por ti nuk je shtatzënë?
Katerina: Se di, çdo muaj nuk e di nëse jam apo s’jam. S’kam bërë kontrolle.
Do kishe dëshirë të kishit një fëmijë bashkë?
Katerina: Gjithmonë doja të kisha një fëmijë. Sot me Arnoldin? Po, do të doja, do të ishte shumë herët, por do të ishte e mirëpritur nga ana ime.
Arnoldi: Ne kemi tentuar shumë herë. Kemi bërë padashje. Por edhe po erdhi, e urojmë që të vijë, Zoti po na i solli, e mirëpresim.
