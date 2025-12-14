Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
“Jam e dashuruar me Arnoldin, po bashkëjetojmë…”, Katerina e “Për’puthen” shtatzënë?
Transmetuar më 14-12-2025, 13:57

Katerina Goga, konkurrente e “Për’puthen” ishte e ftuar këtë të shtunë në “S’e Luan Topi” në Top Channel, ku foli për marrëdhënien me Arnoldin dhe planet për t’u bërë prindër. Katerina pohoi se është e dashuruar me Aronldin dhe se do të donte që të kishte një fëmijë më të. Pas kësaj, ajo u surprizua nga Arnoldi me praninë e tij në emision.

Pjesë nga bashkëbisedimi:

Si po shkon marrëdhënia është dashuri e vërtetë?

Katerina: Unë nuk them gënjeshtra dhe as aktroj. Po! Jam e dashuruar me Arnoldin.

Po ai me ty?

Katerina: Është, por… ka një mënyrë tjetër ai, që nuk e tregon shumë. Është më i tërhequr dhe nuk e jep veten. Më pëlqejnë gjërat e vështira. Mami e ka takuar Arnoldin, më ka thënë ‘Katerina ky është në shijet e tua’. Edhe babit do t’i pëlqente besoj, kanë ngjashmëri.

Kjo marrëdhënie është konsoliduar. Por ti nuk je shtatzënë?

Katerina: Se di, çdo muaj nuk e di nëse jam apo s’jam. S’kam bërë kontrolle.

Do kishe dëshirë të kishit një fëmijë bashkë?

Katerina: Gjithmonë doja të kisha një fëmijë. Sot me Arnoldin? Po, do të doja, do të ishte shumë herët, por do të ishte e mirëpritur nga ana ime.

Arnoldi: Ne kemi tentuar shumë herë. Kemi bërë padashje. Por edhe po erdhi, e urojmë që të vijë, Zoti po na i solli, e mirëpresim.

