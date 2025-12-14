Një djalë pa leje drejtimi shkakton aksident rrugor në Durrës, dy të plagosura

Drejtoria Vendore e Policisë Durrës bën me dije se specialistët e Qarkullimit Rrugor kanë referuar materialet në Prokurori, ku ka nisur procedimi penal ndaj shtetasit S. B., 18 vjeç, banues në Rrogozhinë.
Sipas informacionit zyrtar, i riu dyshohet se, gjatë drejtimit të një automjeti pa leje drejtimi, ka kryer një parakalim të gabuar, duke u përplasur me një automjet tjetër që drejtohej nga shtetasja M. S.. Përplasja ka shkaktuar dëmtime për drejtuesen e mjetit dhe për pasagjeren që ndodhej në automjet, shtetasen A. T..
Të dëmtuarat janë transportuar në spital për të marrë ndihmën mjekësore të nevojshme dhe, sipas burimeve zyrtare, ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Policia sqaron se ngjarja është dokumentuar nga specialistët e qarkullimit rrugor, të cilët kanë kryer veprimet e para hetimore në vendngjarje, si dhe kanë referuar materialet procedurale në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Durrës, për vijimin e veprimeve të mëtejshme ligjore.
Drejtoria Vendore e Policisë Durrës apelon për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor dhe kujton se drejtimi i mjeteve pa leje drejtimi dhe manovrat e rrezikshme përbëjnë rrezik serioz për jetën e drejtuesve të mjeteve dhe përdoruesve të tjerë të rrugës. /noa.al
