Vendimi i Kryesisë, Partia Demokratike ndërpret çdo bashkëpunim me mazhorancën socialiste

Berisha: PD ndërpret çdo bashkëpunim me mazhorancën pas zgjedhjes së Avokatit të Popullit
TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, njoftoi se kryesia e PD-së ka vendosur të ndërpresë çdo formë bashkëpunimi me mazhorancën, pas zgjedhjes së Avokatit të Popullit nga shumica parlamentare.
Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se zgjedhja e Avokatit të Popullit pa konsensusin e opozitës dhe pa firmat e saj përbën, sipas tij, provën përfundimtare se bashkëpunimi me kryeministrin Edi Rama është vetëm formal dhe jo real.
Sipas Berishës, vendimi i mazhorancës për të vijuar me zgjedhjen pavarësisht tërheqjes së firmave nga opozita shënon fundin e çdo përpjekjeje për dialog institucional. Ai theksoi se ky veprim e detyroi Partinë Demokratike të rishikojë qëndrimin e saj dhe të marrë vendimin për ndërprerjen e bashkëpunimit politik.
Berisha deklaroi se vendimi u mor në mbledhjen e djeshme të kryesisë së Partisë Demokratike dhe se, nga ky moment, opozita nuk do të jetë pjesë e asnjë procesi të përbashkët me mazhorancën, të cilën ai e cilësoi si “pseudo-mazhorancë”.
Zgjedhja e Avokatit të Popullit pa dakordësi politike pritet të ndikojë në klimën parlamentare dhe të thellojë më tej tensionet mes mazhorancës dhe opozitës, në një periudhë ku dialogu politik ka qenë i kufizuar. /noa.al
