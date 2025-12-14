Aksident në aksin rrugor Berat-Lushnje, makina përfundon në kanal!

Një aksident është regjistruar në aksin rrugor Berat-Lushnje, në afërsi të fshatit Çukas.
Mësohet se drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin e makinës dhe për pasojë makina ka përfunduar në kanal.
Në automjet ndodhej çifti i bashkëshortëve, Bilbil Nure dhe Xhevahire Nure.
Është dashur ndërhyrja e zjarrfikësve për të nxjerrë personat nga automjeti.
Raportohet se janë të lënduar rëndë dhe janë transportuar në spital për trajtim mjekësor.
Policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.
