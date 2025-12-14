Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident në aksin rrugor Berat-Lushnje, makina përfundon në kanal!
14-12-2025, 12:30

Një aksident është regjistruar në aksin rrugor Berat-Lushnje, në afërsi të fshatit Çukas.

Mësohet se drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin e makinës dhe për pasojë makina ka përfunduar në kanal.

Në automjet ndodhej çifti i bashkëshortëve, Bilbil Nure dhe Xhevahire Nure.

Është dashur ndërhyrja e zjarrfikësve për të nxjerrë personat nga automjeti.

Raportohet se janë të lënduar rëndë dhe janë transportuar në spital për trajtim mjekësor.

Policia po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

