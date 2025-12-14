Berisha reagon ndaj vendimit të Kushtetueses: I dha Ramës licencë për të vjedhur pa kufizime

Vendimi i Gjykatës për Ballukun, Berisha: Kushtetuesja i dha licencë Edi Ramës të vjedhë pa siklet, sa të dojë dhe pa asnjë lloj kufizimi
TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar ashpër ndaj vendimit të Gjykatës Kushtetuese për çështjen e zv/kryeministres Belinda Balluku, duke e cilësuar atë si një akt të paprecedentë në historinë e pluralizmit politik në Shqipëri dhe më gjerë.
Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se vendimi i Gjykatës Kushtetuese cenon drejtpërdrejt interesin e çdo qytetari shqiptar dhe, sipas tij, përbën një “licencë” për kryeministrin Edi Rama dhe anëtarët e qeverisë që të përfshihen në veprime korruptive pa asnjë kufizim.
Sipas Berishës, Gjykata Kushtetuese ka tejkaluar kompetencat e saj kushtetuese, duke marrë përsipër vendimmarrje që, sipas tij, i takojnë shkallëve të tjera të sistemit gjyqësor. Ai pretendoi se pezullimi i Belinda Ballukut nuk mund të hiqej pa u shqyrtuar më parë nga gjykatat e Apelit dhe të Lartë.
Berisha deklaroi se vendimi i Kushtetueses i jep kohë zv/kryeministres për të manipuluar apo fshehur dokumente, duke e cilësuar këtë si një goditje të rëndë ndaj ndjekjes penale dhe luftës kundër korrupsionit. Ai shtoi se pas këtij vendimi, sipas tij, qeveria nuk do të ketë më asnjë pengesë reale nga sistemi i drejtësisë.
Në deklaratën e tij, kreu i opozitës ngriti edhe pyetjen pse Prokuroria nuk kishte kërkuar që në fillim masë arresti për Ballukun. Sipas Berishës, kjo lidhet me faktin se kryeministri nuk do ta kishte lejuar një veprim të tillë, duke e krahasuar situatën me rastin e ish-ministrit Saimir Tahiri.
Berisha tha se vendimi i Gjykatës Kushtetuese e ka shndërruar këtë institucion nga një garant të të drejtave kushtetuese në një strukturë që, sipas tij, legjitimon korrupsionin dhe minon përpjekjet për drejtësi.
Në përfundim, ai deklaroi se, sipas bindjes së tij, pas këtij zhvillimi nuk ka më shpresë për një luftë institucionale efektive kundër korrupsionit dhe se përgjegjësia mbetet, sipas tij, te vullneti i qytetarëve.
Deklarata e plotë e Berishës
Dua të ndalem shkurtimisht në disa zhvillime të pashembullta në historinë 33-vjeçare të pluralizmit politik në Shqipëri, por dhe në historinë e Europës dhe më gjerë. Në një akt që shkelmon interesin personal, direkt të çdo qytetari shqiptar, Edi Rama i imponoi gjykatës Kushtetuese të firmosë licencën për vjedhjet nga ai, ministrat e tij. Ai vendim i Gjykatës Kushtetuese i shkrojtur në zyrën e Edi Ramës, pas presioneve të jashtëzakonshme dhe paritjes me shuma më marramendëse, në kuptimin më të vërtetë të fjalës, është një licencë, për Edi Ramë, familjen e tij, ministrat e tij, që të vjedhin, vjedhin sa më shumë shqiptarët. Vendimi i shkrojtur në zyrat e Edi Ramës, tejkalon, mbikalon, të gjithë sistemin gjyqësor shqiptar, i cili ka tagrin në përputhje me Kushtetutën të shqyrtojë masat e sigurisë, Gjykatës së Apelit dhe asaj të Lartë. Duke anuluar pezullimin e Lubi Ballukut, duke i dhënë dhe 1 muaj e gjysëm kohë, asaj që të falsifikojë, manipulojë çdo dokument të vjedhjeve të saj kolosale me Edi Ramën direkt dhe me të tjerë, defakto Gjykata Kushtetuese i dha licencën Edi Ramës të vjedhë pa siklet, të vjedhë sa të dojë. Gjykata Kushtetuese nuk mund të hiqte kurrë masën e pezullimit pa u shqyrtuar ajo në shkallët e tjera të sistemi gjyqësor. Kjo gjykatë u kthye nga gjykatë e të drejtave të njeriut, në gjykatë që autorizon vjedhjen e qytetarëve shqiptarë. Së dyti, pas këtij vendimi, Edi Rama dhe ministrat nuk do të kenë më asnjë lloj kufizimi. Pas kësaj goditje shkatërrimtare që i dhanë akuzës, ata janë të qetë se akuza nuk do mund të ngrihet më kundër tyre që ti dëmtojë. Nga ju mund të ketë që mund të pyesë se, pse prokurori nuk lëshoi që në fillim urdhër-arresti për Lubi ballukun. Nuk e lëshoi sepse Edi Rama nuk do pranonte kurrë arrestin dhe heqjen e imunitetit. Unë e thashë që në fillim, kjo ishte një masë e zbutur ndaj tyre, kurse me arrest do veprojë si me Saimir Tahirin. Jo që nuk lejoi arrestin, por e vonoi mbi 1 muaj autorizimin për kontrollin e banesës, pasi Saje Qorri i zhduku të gjithë dokumentet e pjesëmarrjes së tij në trafikun e drogës. Pra, për të gjithë ata që besojnë se vjedhja e taksave të shqiptarëve, pasurive të tyre publike janë shkak themelor i varfërimit dhe mjerimit të tyre, nuk ka më asnjë shpresë, për luftën kundër korrupsionit, përveç vullnetit të tyre.
