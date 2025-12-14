Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksidentohet nga mjeti bujqësor dhe humb jetën një burrë në Libofshë
Transmetuar më 14-12-2025, 08:58

Libofshë, Fier – 14 dhjetor 2025

Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në Libofshë të Fierit, ku Xhoxhi Prifti 62 vjeç ka humbur jetën teksa po punonte tokën e tij bujqësore me traktor.

Sipas informacioneve paraprake nga burime në vendngjarje, dyshohet se gjatë procesit të punës mjeti bujqësor e ka goditur viktimën, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme.

Menjëherë pas njoftimit, shërbimet e Policisë kanë mbërritur në vendngjarje dhe kanë nisur veprimet hetimore për të sqaruar plotësisht shkaqet dhe rrethanat e këtij aksidenti tragjik.

Autoritetet pritet të japin më shumë detaje pas përfundimit të hetimeve paraprake.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

