Fermerët grekë refuzojnë takimin me kryeministrin Mitsotakis. I dërgojnë listën e kërkesave

GREQI- Fermerët grek pritet të shpallin zyrtarisht listën e kërkesave të tyre sot, por të shtunën ata njoftuan se nuk kanë ndërmend të vijnë në Maximou të hënën pasdite pas ftesës së kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, e cila u njoftua nga foltorja e Parlamentit.
Sot, pritet edhe përgjigja e Kyriakos Mitsotakis përmes postimit të tij javor në Facebook, me zëdhënësin e qeverisë Pavlos Marinakis që u shpreh i turpshëm të shtunën. Kjo kur gjatë fjalimit të tij në debatin për buxhetin, foli për një "dialog të shtirë" kur siç tha ai, nuk ka bashkëbisedues që paraqet kërkesa. Mediat greke shkruajnë se Marinakis përsëriti gjithashtu thirrjen e qeverisë për dialog, por jo me dyer të mbyllura, duke paralajmëruar për pasoja ligjore në rast të përjashtimeve të reja.
Çfarë duan fermerët?
Në thelb të kërkesave janë kostoja e lartë e prodhimit, vonesat në ndihmë dhe problemet e kahershme të sektorit primar.Ndër të tjera, ata kërkojnë:
1- Parashkrimi i ndjekjeve penale nga Parlamenti 2- Pagesa e parave të papaguara 3- Çmimet më të ulëta të garantuara 4- Energji në 7 minuta 5- Vaj pa taksa në tub 6- OPEKEPE duhet të riorganizohet. 7- Të shpërndajë asetet e vjedhura të OPEKEPE-së tek përfituesit e vërtetë. 8- Emrat do të bëhen publikë 9- Të krijohet një degë e veçantë për peshkatarët dhe bletarët
Theks i veçantë i vihet problemeve me të cilat përballen fermerët e bagëtive, të cilët përballen me një problem serioz për shkak të lisë së deleve, duke paraqitur kërkesat e mëposhtme për të adresuar situatën në lidhje me: Vaksinimin, Kompensim i plotë, Zëvendësimi i të ardhurave të humbura dhe Rimbushje falas e tufës.
Prodhuesit janë të vendosur të qëndrojnë në bllokada edhe gjatë festave, duke paralajmëruar për veprime të reja, më dinamike nëse nuk ka përgjigje.
"Derisa qeveria të marrë një qëndrim për këto çështje, ne nuk do të largohemi nga bllokadat", theksojnë fermerët, duke paralajmëruar se plani i tyre përfshin edhe mundësinë e mbylljes së rrugëve anësore.
