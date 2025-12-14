Ngjarje e rëndë në një universitet amerikan, disa persona humbin jetën

Dy persona humbën jetën dhe tetë të tjerë u plagosën pas një incidenti serioz që ndodhi të shtunën në Universitetin Brown në Shtetet e Bashkuara, gjatë periudhës së provimeve përfundimtare.
Autoritetet konfirmuan se një person i veshur me rroba të zeza hapi zjarr në kampusin universitar, ndërsa policia vijon kërkimet për autorin.
Forca të shumta policore u shpërndanë në të gjithë kampusin dhe në zonat përreth, përfshirë një lagje me shtëpi banimi pranë universitetit.
Për disa orë u kontrolluan godina akademike, oborre dhe veranda, ndërsa situata u menaxhua në kushte të sigurisë së lartë.
Çfarë dihet deri tani:
Viktimat:
Sipas kryebashkiakut të Providence, Brett Smiley, dy persona kanë humbur jetën dhe tetë të tjerë janë plagosur, por ndodhen në gjendje kritike dhe të qëndrueshme. Autoritetet nuk kanë konfirmuar ende nëse viktimat janë studentë, duke theksuar se informacioni mund të përditësohet.
Personi i dyshuar:
Sipas zëvendësshefit të policisë, Timothy O’Hara, personi i dyshuar ishte i veshur me të zeza dhe u pa për herë të fundit duke u larguar në këmbë. Kryebashkiaku bëri të ditur se një person që fillimisht u mendua se kishte lidhje me ngjarjen u ndalua, por më pas u konstatua se nuk kishte përfshirje.
Vendndodhja:
Ngjarja ndodhi pranë godinës Barus & Holley, një kompleks shtatëkatësh ku ndodhen Shkolla e Inxhinierisë dhe departamenti i fizikës. Për zonën përreth universitetit privat është vendosur urdhër qëndrimi në ambiente të sigurta. E shtuna ishte dita e dytë e provimeve përfundimtare të semestrit të vjeshtës.
Përditësimet:
Autoritetet theksojnë se mbledhja e informacionit të saktë dhe të plotë në raste të tilla kërkon kohë. Gazetarët dhe institucionet po punojnë për të verifikuar detajet përmes dëshmitarëve, burimeve zyrtare dhe kanaleve të tjera. /noa.al
