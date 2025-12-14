Debati i rëndësishëm në Evropë mbi përdorimin e aseteve të ngrira ruse për të financuar Ukrainën

Evropa përballë një vendimi të vështirë për mbështetjen e Ukrainës
Bashkimi Europian po diskuton një plan të rëndësishëm financiar që synon të përdorë të ardhurat nga asetet e ngrira ruse për të mbështetur Ukrainën në vitet 2026–2027.
Propozimi parashikon garantimin e një pakete ndihme prej rreth 90 miliardë eurosh, në një përpjekje për të siguruar stabilitet ekonomik dhe vazhdimësi mbështetjeje për Kievin.
Megjithatë, plani po përballet me rezerva serioze nga disa shtete anëtare. Belgjika ka shprehur shqetësime ligjore, duke theksuar se përdorimi i këtyre aseteve mund të hapë rrugën për pasoja juridike dhe financiare, si dhe të krijojë rreziqe për stabilitetin e euros.
Diskutimet pritet të vazhdojnë në ditët në vijim, ndërsa liderët europianë përgatiten për një samit vendimtar.
Çështja mbetet në qendër të vëmendjes ndërkombëtare dhe shihet si një provë e rëndësishme për unitetin dhe kapacitetin vendimmarrës të Bashkimit Europian në një nga krizat më të ndjeshme të viteve të fundit. /noa.al
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd