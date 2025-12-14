Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kalendari enciklopedik, e diel 14 dhjetor 2025
Transmetuar më 14-12-2025, 01:51

📘 KALENDARI ENCIKLOPEDIK

14 DHJETOR 2025 (E diel)

🗓️ DATA

Dita e 348-të e vitit (349-ta në vit të brishtë)

Kanë mbetur edhe 17 ditë deri në fund të vitit 2025

Sipas kalendarit Islam (hixhri) sot është 22 Xhumada el-Ahire e vitit 1447.

🌅 Lindja e diellit: rreth 06:59

🌇 Perëndimi i diellit: rreth 16:13

👉 Gjatësia e ditës: rreth 9 orë e 14 minuta

🌍 NGJARJE HISTORIKE

1287 – Ndodh një nga stuhitë më shkatërrimtare në Evropën Veriore, e njohur si Përmbytja e Shën Lluçisë, që prek Holandën dhe Gjermaninë Veriore.

1799 – Vdes George Washington, presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (lindur më 1732).

1900 – Max Planck paraqet teorinë kuantike në Shoqatën Gjermane të Fizikës, duke hedhur themelet e fizikës moderne.

1911 – Ekspedita norvegjeze e udhëhequr nga Roald Amundsen arrin për herë të parë Polin e Jugut.

1939 – Bashkimi Sovjetik përjashtohet nga Lidhja e Kombeve për shkak të pushtimit të Finlandës.

🎂 LINDJE

1503 – Nostradamus, mjek dhe astrolog francez.

1824 – Pierre Curie, fizikant francez, fitues i Çmimit Nobel.

1946 – Patty Duke, aktore amerikane.

🕯️ VDEKJE

1799 – George Washington, figurë kyçe e historisë amerikane.

1989 – Andrei Sakharov, fizikant dhe disident sovjetik, laureat i Çmimit Nobel për Paqen.

🌐 DATA NDËRKOMBËTARE

Nuk shënohet ndonjë ditë zyrtare ndërkombëtare nga OKB për 14 dhjetorin.

⏳ KALENDAR ASTRONOMIK

Dielli ndodhet në shenjën e Shigjetarit

Dita vazhdon të jetë ndër më të shkurtrat e vitit në hemisferën veriore

