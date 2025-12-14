Kalendari enciklopedik, e diel 14 dhjetor 2025

📘 KALENDARI ENCIKLOPEDIK
14 DHJETOR 2025 (E diel)
🗓️ DATA
Dita e 348-të e vitit (349-ta në vit të brishtë)
Kanë mbetur edhe 17 ditë deri në fund të vitit 2025
Sipas kalendarit Islam (hixhri) sot është 22 Xhumada el-Ahire e vitit 1447.
🌅 Lindja e diellit: rreth 06:59
🌇 Perëndimi i diellit: rreth 16:13
👉 Gjatësia e ditës: rreth 9 orë e 14 minuta
🌍 NGJARJE HISTORIKE
1287 – Ndodh një nga stuhitë më shkatërrimtare në Evropën Veriore, e njohur si Përmbytja e Shën Lluçisë, që prek Holandën dhe Gjermaninë Veriore.
1799 – Vdes George Washington, presidenti i parë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës (lindur më 1732).
1900 – Max Planck paraqet teorinë kuantike në Shoqatën Gjermane të Fizikës, duke hedhur themelet e fizikës moderne.
1911 – Ekspedita norvegjeze e udhëhequr nga Roald Amundsen arrin për herë të parë Polin e Jugut.
1939 – Bashkimi Sovjetik përjashtohet nga Lidhja e Kombeve për shkak të pushtimit të Finlandës.
—
🎂 LINDJE
1503 – Nostradamus, mjek dhe astrolog francez.
1824 – Pierre Curie, fizikant francez, fitues i Çmimit Nobel.
1946 – Patty Duke, aktore amerikane.
—
🕯️ VDEKJE
1799 – George Washington, figurë kyçe e historisë amerikane.
1989 – Andrei Sakharov, fizikant dhe disident sovjetik, laureat i Çmimit Nobel për Paqen.
—
🌐 DATA NDËRKOMBËTARE
Nuk shënohet ndonjë ditë zyrtare ndërkombëtare nga OKB për 14 dhjetorin.
—
⏳ KALENDAR ASTRONOMIK
Dielli ndodhet në shenjën e Shigjetarit
Dita vazhdon të jetë ndër më të shkurtrat e vitit në hemisferën veriore
