Kalendari historik shqiptar, si sot më 14 dhjetor

🇦🇱 Si sot, më 14 dhjetor në historinë shqiptare
1912 – Qeveria e Përkohshme e Vlorës, e drejtuar nga Ismail Qemali, vijon konsolidimin e administratës së parë shtetërore shqiptare pas shpalljes së Pavarësisë, duke nisur organizimin e institucioneve bazë të shtetit.
1920 – Në prag të Kongresit të Lushnjës, intensifikohen përpjekjet politike dhe diplomatike për ruajtjen e integritetit territorial të Shqipërisë dhe për njohjen e plotë ndërkombëtare të shtetit shqiptar.
1944 – Pas çlirimit të vendit, autoritetet e reja komuniste nisin riorganizimin e administratës shtetërore dhe strukturave të pushtetit në gjithë territorin e Shqipërisë.
1955 – Shqipëria përfshihet në procesin e zgjerimit të bashkëpunimit me vendet e bllokut lindor, duke forcuar lidhjet ekonomike dhe arsimore me shtetet socialiste.
1990 – Në Shqipëri vazhdojnë protestat dhe lëvizjet studentore që shënojnë fazën vendimtare të rrëzimit të regjimit komunist dhe hapjen e rrugës drejt pluralizmit politik.
1992 – Qeveria demokratike nis reformat e para të thella ekonomike dhe institucionale për kalimin nga ekonomia e centralizuar në ekonominë e tregut.
2015 – Vendimi i prokurorisë, koncesionet dhjetëra milionë euro nën hetim. Kalon në sitë ministria e Shëndetësisë dhe ministri Ili Beqaj.
2024 – GJKKO thërret më 14 dhjetor Shkëlzen Berishën dhe Aldo Bumçin. Ata pyeten në cilësinë e dëshmitarit në seancën gjyqësore për ish ministrin e Mbrojtjes Fatmir Mediu i cili akuzohet për shpërdorim detyre në ngjarjen e 15 marsit 2008 në Gërdec.
