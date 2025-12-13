Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Leverkusen kalon pengesën e Koln
Transmetuar më 13-12-2025, 22:16

Fitore 2-0 e Leverkusen ndaj Koln, në përballjen e Bundesligës, të mbajtur në BayArena. Miqtë rezistuan në pjesën e parë, por nuk e bënë dot diçka të tillë, në të dytën. Martin Terrier zhbllokoi shifrat në të 65-tën, me një lëvizje të bukur brenda zonës.

Goli i dytë do vinte në të 72-tën. Gjatë zhvillimit të një goditje këndi, Andrich u gjend në vendin dhe kohën e duhur, duke shënuar me kokë. “Aspirinat” janë në vendin e katërt.

