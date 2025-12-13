Aksident në Tiranë, 23-vjeçari përplas motorin, humb jetën drejtuesi, plagoset pasagjerja

Tiranë – 13 dhjetor 2025 – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar mbrëmjen e së premtes në Tiranë, ku për pasojë ka humbur jetën drejtuesi i një motomjeti, ndërsa pasagjerja ka mbetur e plagosur.
Sipas informacionit paraprak të Policisë, ngjarja ka ndodhur në rrugën e Prushit, ku një automjet me drejtues shtetasin F. Gj., rreth 23 vjeç, është përplasur me një motomjet që drejtohej nga shtetasi B. T., rreth 40 vjeç.
Si pasojë e përplasjes, drejtuesi i motomjetit ka ndërruar jetë në vend, ndërsa pasagjerja në motomjet, shtetasja A. Gj., rreth 22 vjeçe, është dëmtuar dhe ndodhet në spital nën kujdesin e mjekëve.
Drejtuesi i automjetit është shoqëruar në Komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
Tiranë/Informacion paraprak
