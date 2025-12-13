Pas përplasjes me Salianjin, Noka: ‘Dorëheqja ime qetëson vetëm Edi Ramën’!

Tiranë- Sekretari i Përgjithshëm, Flamur Noka, dha një prononcim për mediat, pas përfundimit të mbledhjes së Kryesisë së PD, ku pati debate të forta me Ervin Salianjin.
I pyetur nga mediat për debatin mes tij dhe Salianjit, i cili i kërkoi dorëheqjen, Noka tha se kjo do të qetësonte vetëm Edi Ramën.
Ndërsa për firmat që deputetët e opozitës dhanë në Kuvend si konsensus për figurën e Endri Shabanit, si Avokat i Popullit, Noka tha se PD dhe Sali Berisha kanë kërkuar ndjesë publike.
“Dorëheqja ime qetëson vetëm një gjë, Edi Ramën dhe shërbëtorët e tij. Ky është realitet. Për firmat që janë dhënë për Avokatin e Popullit ne kemi kërkuar ndjesë.
PD dhe kryetari kanë kërkuar ndjesë publike. Kanë kërkuar ndjesë edhe shumë nga firmëtarët. Ndjesa është për arsye se në ngutje e sipër ose në një moment emocional kur ishte çështja e Bashkisë së Tiranës”, tha Noka.
Flamur Noka: U bëjmë thirrje shqiptarëve që në 22 dhjetor në orën 17:00 të marshojmë në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”. Do të ketë cikël protestash, deri kur qeveria teknike të trokasë në vendin tonë, për të larguar narkosin dhe t’i hapim rrugë zgjedhjeve të lira. Jemi i vetmi vend në Europë që nuk zhvillojmë zgjedhje të lira, por farsë.
Ndërhyjnë gazetarët: Firmat janë dhënë 2 javë pasi ishin anuluar zgjedhjet.
Flamur Noka: Kini durim. Sot në mbledhje Salianji tha se kishte telefonuar 5 deputetë. Flamur Noka në cilësinë e Sekretarit të Përgjitshëm të PD ka patur vullnet të shprehur për Besim Ndregjonin dhe Adriana Kalanë. Në mbledhjen e grupit kam kërkuar llogari për këtë gabim që është bërë. Ne kemi kërkuar ndjesë, se firma ishte për një fazë paraprake dhe jo për kandidimin e emrave.
Gazetarët ndërhyjnë sërish: Janë firmosur në datën 2 dhjetor…
Flamur Noka: Në datën 2 dhjetor, kreu i grupit parlamentar ka dërguar një kërkesë në Kryesinë e Kuvendit ku kërkon të tërhiqen firmat dhe aty janë të gjitha firmat e deputetëve të PD. Neni 70 i rregullores së Kuvendit saktëson se deri në momentin që akti shkon në Kuvend, mund të tërhiqemi.
