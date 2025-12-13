Salianji në mbledhjen e kryesisë së PD: Mendova se e kishim mbledhjen për të rrëzuar Ramën, e paskeni me mua

Gjatë mbledhjes së kryesisë së PD-së, Salianji ka deklaruar se ne vend që të mblidhen për të rrëzuar Ramën nga pushteti, po mblidhen për lëvizjen e tij.
TIRANË- Ish-deputeti Ervin Salianji ka deklaruar se PD-ja po e zhvendos komplet vëmendjen nga Rama. Gjatë mbledhjes së kryesisë së PD-së, Salianji ka deklaruar se ne vend që të mblidhen për të rrëzuar Ramën nga pushteti, po mblidhen për lëvizjen e tij.
“Sot mendova se e kishim mbledhjen për të rrëzuar Ramën, e paskeni me mua. Po e zhvendosni vëmendjen plotësisht nga Rama”, ka thënë Salianji./
