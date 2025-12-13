Parisi pengon hyrjen e Malit të Zi në BE? Vijesti: Franca bllokon mbylljen e dy kapitujve pa shpjegime

"Drita e kuqe" për dy kapituj, 11 (Bujqësia dhe Zhvillimi Rural) dhe 13 (Peshkimi) u dha dje nga MALI I ZI- Vetëm 24 orë pas mesazhit të kancelarit gjerman Friedrich Merz se duhet të fillojë shkrimi i traktatit për pranimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian (BE), Franca, pa njoftime ose të dhëna paraprake, e bllokoi Podgoricën nga mbyllja e dy kapitujve në negociatat me Brukselin. Kjo do të thotë që Mali i Zi ka shumë të ngjarë të "shlyejë" tre kapituj deri në fund të vitit, në vend të pesë, siç ka njoftuar së fundmi qeveria.
"Drita e kuqe" për dy kapituj, 11 (Bujqësia dhe Zhvillimi Rural) dhe 13 (Peshkimi) u dha dje nga përfaqësuesit francezë në seancat e organeve të Këshillit të BE-së, Grupit të Punës së Këshillit (COELA) dhe Komitetit të Përfaqësuesve të Përhershëm të Shteteve Anëtare (COREPER II). Sipas informacioneve jozyrtare nga “Vijesti”, francezët pohuan në seancat e këtyre organeve se dy kapituj nuk ishin gati për “fillim” dhe se nuk ishin të harmonizuar mjaftueshëm me kërkesat e BE-së.
Edhe pse vendimi i Francës mund të ndryshohet në nivel ministror (ministrat e punëve të jashtme ose të çështjeve evropiane brenda Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të BE-së), ku vendimi përfundimtar për (mos)mbylljen e kapitullit do të merret më 16 dhjetor, shanset që kjo të ndodhë janë shumë të vogla. Sidomos pasi Këshilli i BE-së njoftoi zyrtarisht një konferencë ndërqeveritare mbrëmë, axhenda e së cilës do të përfshijë vendime për tre kapitujt e mbetur, 3 (E drejta e vendosjes dhe liria e ofrimit të shërbimeve), 4 (Lëvizja e lirë e kapitalit) dhe 6 (E drejta tregtare).
Një vendim thjesht politik?
Arsyet për veprimin francez, në një kohë kur Berlini, adresa e dytë më e rëndësishme në BE, dha aludimin e parë konkret dhe të fortë se faza përfundimtare e pranimit të Malit të Zi duhet të fillojë, mund të spekulohen vetëm për momentin. Burime të "Vijesti" spekulojnë mbi dy skenarë. I pari është se udhëheqësi francez Emmanuel Macron, partia e të cilit përballet me një betejë elektorale për të mbetur në pozicionin presidencial në vitin 2027, ka vendosur ta lërë mënjanë temën e zgjerimit të BE-së, e cila nuk ka mbështetjen e shumicës në shoqërinë vendase, ndërsa opozita dhe Fronti Kombëtar i krahut të djathtë kundërshtojnë fuqimisht zgjerimin e unionit.
Skenari i dytë i supozuar është se bëhet fjalë për “ndihmë” ndaj Presidentit serb Aleksandar Vuçiç, i cili dy ditë më parë u kërkoi zyrtarëve të Brukselit të lejonin të gjithë Ballkanin Perëndimor të bashkohej me BE-në në të njëjtën kohë. Megjithatë, faktet thonë si më poshtë: se Parisi, ose më saktë Ministria e Bujqësisë atje, dha një mendim pozitiv për "rivizatimin" e të pesë kapitujve në momentin kur po diskutohej në Komisionin Evropian, i cili propozoi mbylljen e tyre, dhe se dje, krejt papritur, "uli rampën" pothuajse pa shpjegime.
A është ky një vendim thjesht politik?
Sidoqoftë, ky veprim i Francës mund t’i kushtojë shtrenjtë Podgoricës, nëse nuk ndryshohet nga konferenca ndërqeveritare e planifikuar për tre ditë. Domethënë, mund të ngadalësojë hyrjen e saj në Bashkim. Dhe kjo mund të ndodhë nëse Parisi, duke mbetur në të njëjtin kurs, nuk jep pëlqimin e tij për krijimin e një grupi pune që duhet të shkruajë një traktat pranimi me Malin e Zi. Formimi i këtij ekipi është planifikuar deri në fund të vitit
