Dalin pamjet e vlonjatëve dhe kosovarit duke drekuar
Transmetuar më 13-12-2025, 16:13

Vijojnë hetimet lidhur me ngjarjen e ndodhur në Vlorë, ku një shtetas kosovar, Fisnik Xhaka, u raportua i mbajtur kundër vullnetit të tij për disa ditë. Për rastin, Policia e Shtetit ka arrestuar tre shtetas vlonjatë, ndërsa çështja është në shqyrtim nga organet e drejtësisë.

Sipas burimeve zyrtare, konflikti dyshohet se ka lindur për shkak të një mosmarrëveshjeje financiare të lidhur me një marrëveshje të paligjshme jashtë territorit të Shqipërisë. Autoritetet bëjnë me dije se pas një denoncimi të bërë nga një familjare e shtetasit kosovar, u ndërmorën veprime të shpejta nga policia, duke çuar në lokalizimin dhe lirimin e tij.

Nga ana tjetër, pala mbrojtëse e personave të arrestuar ka paraqitur pamje filmike dhe fotografi, ku shtetasi kosovar shfaqet në ambiente publike në shoqërinë e të ndaluarve. Sipas avokatëve, këto pamje hedhin dyshime mbi pretendimin për mbajtje me forcë dhe tregojnë se mes palëve ka pasur marrëdhënie të mëparshme miqësore.

Gjatë kontrolleve të ushtruara nga policia, janë sekuestruar materiale që do t’i nënshtrohen verifikimeve të mëtejshme. Autoritetet theksojnë se hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore.

