Berisha njofton protestë kombëtare më 22 dhjetor

13 dhjetor 2025 | Tiranë
Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, njoftoi se opozita do të organizojë një protestë kombëtare më 22 dhjetor, të cilën e cilësoi si pjesë të një procesi politik që synon krijimin e një qeverie teknike.
Deklarata u bë gjatë një mbledhjeje të Kryesisë së PD-së, ku Berisha theksoi se protesta do të jetë e hapur për të gjithë qytetarët që dëshirojnë të marrin pjesë. Ai shtoi se mungesa e disa aktorëve politikë nuk do të ndikojë në zhvillimin e saj, ndërsa opozita do të vijojë mobilizimin e mbështetësve.
Sipas tij, opozita përballet me një situatë që e konsideron sfiduese për proceset zgjedhore, duke theksuar nevojën për reagim politik përmes protestave të organizuara. Berisha deklaroi se objektivi kryesor i opozitës mbetet largimi i qeverisë aktuale dhe garantimi i zgjedhjeve të lira.
Kryetari i PD-së u shpreh se data 22 dhjetor shënon nisjen e këtij angazhimi politik, duke shtuar se protestat do të vijojnë deri në realizimin e kërkesave të opozitës për një qeveri teknike.
