E FUNDIT/ Arrestohet organizatori i vizitës së Leo Messit në Indi

INDI – Policia indiane arrestoi organizatorin kryesor të vizitës së Lionel Messit në Kalkuta të shtunën dhe konfirmoi se është kërkuar një angazhim me shkrim për të rimbursuar paratë e biletave të mijëra tifozëve të prekur nga kaosi në këtë ngjarje.
Autoritetet policore raportuan se organizatori u arrestua pas një ankese zyrtare të paraqitur në lidhje me trazirat që shpërthyen në stadiumin Salt Lake, ku turma hodhi objekte në fushë nga frustrimi për shkak të paraqitjes së shkurtër të yllit argjentinas.
Shefi i policisë së Bengalit Perëndimor, Rajeev Kumar, shpjegoi në një konferencë për shtyp se shpërthimi i dhunës erdhi si pasojë e një keqkuptimi në lidhje me pjesëmarrjen e lojtarit.
"Pati njëfarë zemërimi ose ankthi midis tifozëve që mendonin se ai nuk po luante. Plani ishte që ai të vinte këtu, të përshëndeste të gjithë, të takohej me disa njerëz dhe pastaj të largohej", shpjegoi Kumar, duke detajuar mospërputhjen që shkaktoi dhunën.
"Organizatori po u jep konfirmim me shkrim të prekurve se biletat e shitura duhet të rimbursohen. Situata tani është nën kontroll dhe ne e kemi arrestuar tashmë organizatorin", deklaroi ai.
Ndërhyrja e policisë vjen disa orë pasi Kryeministri i Bengalit Perëndimor, Mamata Banerjee, kërkoi falje publikisht dhe urdhëroi krijimin e një komisioni për të hetuar keqmenaxhimin.
Qeveria qendrore e vendit e ka quajtur ngjarjen "plaçkitje", duke akuzuar organizatorët se kanë kërkuar çmime të tepruara për një shfaqje që zgjati mezi 22 minuta dhe përfundoi me evakuimin emergjent të futbollistit.
